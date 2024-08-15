iPhone 14 將成英超 VAR 的「眼睛」？ 新賽季協助球證進行判決

香港球迷都知道，自從 VAR 視像助理裁判系統出現後，但凡球賽出現入球、越位等關鍵情況，我們都慣性對著電視大叫「 Check 咗 VAR 未啊 」。不過下一季英超賽事也許要大叫「 Check 吓 iPhone 先啦 」。

VAR 全名是 Video Assistant Referee ，是通過觀察球場上的視像影片來協助球證進行判決的系統，主要用作球賽出現入球、罰球、罰紅 / 黃牌的情況判決有質疑的情況下，以提供重播、多角度分析等方法輔助球證判決。目前所有大型足球賽事均會使用 VAR 系統輔助，減少比賽出現不公平的結果，所以 VAR 在一場球賽中扮演著不可或缺的角色。