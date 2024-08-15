iPhone 14 將成英超 VAR 的「眼睛」？ 新賽季協助球證進行判決

香港球迷都知道，自從 VAR 視像助理裁判系統出現後，但凡球賽出現入球、越位等關鍵情況，我們都慣性對著電視大叫「 Check 咗 VAR 未啊 」。不過下一季英超賽事也許要大叫「 Check 吓 iPhone 先啦 」。
VAR 全名是 Video Assistant Referee ，是通過觀察球場上的視像影片來協助球證進行判決的系統，主要用作球賽出現入球、罰球、罰紅 / 黃牌的情況判決有質疑的情況下，以提供重播、多角度分析等方法輔助球證判決。目前所有大型足球賽事均會使用 VAR 系統輔助，減少比賽出現不公平的結果，所以 VAR 在一場球賽中扮演著不可或缺的角色。
不過日前外媒報道指，英超下一賽季會為原有 VAR 加入新系統 。新系統由 Genius Sports 及其子公司 Second Spectrum 開發，命名為 Dragon 。據 Genius 稱 Dragon 將在每個英超聯賽體育場使用至少 28 個 iPhone 14 鏡頭，收集更詳細視覺數據，持續追蹤球員身上 7000 到 10000 個點，捕捉身體線條、肌肉質量甚至骨骼結構等細節，從不同角度捕獲高幀率影像，再由 AI 進行分析。
現時 VAR 播放影片大多以每秒 50 或 60 幀速度拍攝，而 Dragon 拍攝速度可達每秒 200 幀， 能夠減少幀之間的間距，提供更精確定位數據。
Dragon 將在英超聯賽新賽季（ 2024 - 2025 ）正式登場，不過暫時不確定官方會繼續以 VAR 稱呼輔助系統，還是直接改稱 Dragon 。新系統會為球賽帶來更精確與全面數據，然而下達最終判決的還是球證自身。