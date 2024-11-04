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科技
2024-11-04 14:00:00

iPhone 14 Plus相機災情　Apple承認問題並免費維修（內附查機連結）

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iPhone 14 Plus上市兩年出現災情，後置相機預覽有問題。

iPhone 14 Plus上市兩年出現災情，後置相機預覽有問題。

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Apple承認iPhone 14 Plus某部分後置相機出現缺陷，使用手機的後置相機時，螢幕上沒有顯示預覽，受影響用戶可以免費維修手機。這是自2021年來，Apple首次為iPhone推出的服務計劃，代表Apple承認出現問題並為用戶解決。

iPhone 14 Plus的後置12MP相機，小部分機型可能在拍攝時無法預覽。 可在網上輸入iPhone 14 Plus序號，檢查是否有問題。

小部分機型出事

Apple現在正式推出了針對iPhone 14 Plus上後置鏡頭問題服務計劃，這部機型仍然在網上銷售。Apple表示這只適用於「極小比例」的iPhone 14 Plus。於2023年4月10日至2024年4月28日期間生產的iPhone 14 Plus手機可能存在此故障，可於利用官網上的序號檢查器，查看是否包含在內。可按此連結查詢，記者手上的iPhone 14 Plus就不是有問題機型。

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已維修可作退款

如果iPhone 14 Plus確實標記為有問題，用戶可以到任何Apple Store零售店或任何Apple授權服務提供者免費維修手機。如果用戶已經支付了修復問題的費用，可以獲得退款，或在購買3年內提出索賠。

如果需要將iPhone送往維修，記得先將所有內容備份，並關閉「尋找」服務，以及刪除Apple Wallet中的信用卡。

消息來源：TechRadar

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