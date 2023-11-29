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科技
2023-11-29 11:20:27

iPhone 15 系列10月市場佔有率24%創歷史新高 Pro Max定Pro多人買？

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iPhone 15 系列10月市場佔有率24%創歷史新高 Pro Max定Pro多人買？

iPhone 15 系列10月市場佔有率24%創歷史新高 Pro Max定Pro多人買？

蘋果推出的智能電話 iPhone 15 系列，市場反應熱烈不難預期；但其整體銷售表現，可能較預想中更為出色。據韓亞證券消息， iPhone 15 系列在 2023 年 10 月市佔率達歷史新高的 24%，iPhone 15 系列累計銷量更達 2,399 萬部之多。

iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max（左）對比圖。（資料圖片) iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max（右）鎖量不錯。（資料圖片)

爆料達人 Revegnus 早前在其 X 帳號引述韓亞證券公佈資訊，指 Apple 智能手機（iPhone）在 2023 年 10 月的市場表現相當出色，其全球市佔率高達 24%，創下品牌歷史新高。該月成績與去年同期相比有 12% 提升，較 2023 年 9 月銷售提升更達 40% 之多，充分反應新代 iPhone 發佈後對產品銷量正面影響。

據透露該報告刊登時，iPhone 15 系列發表兩個月累計銷量已達 2,399 萬部，雖然與去年同期相比下跌了 8%，但主要原因卻為 iPhone 15 的開售日，比起 iPhone 14 遲了一星期所致，可說非戰之罪。銷售比例方面，一如預期 iPhone 15 Pro 系列佔總銷量大頭，其中 iPhone 15 Pro Max 佔 37%，而iPhone 15 Pro 佔 29%，總份額達 66%。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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