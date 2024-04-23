iPhone 15 Pro過半用家忘記 Action Button 存在 傳iPhone 16全系列照配備

Apple 在 iPhone 15 Pro 系列中移除了過往的靜音鍵，作為替代加入了 Action Button (動作按鈕)，可以讓我們自訂它的操作功能，例如可設定它來開啟手電筒、對焦模式，以及翻譯等等，此功能看似十分實用，甚至已經傳出下一代 iPhone 16 全系列都將採用 Action Button。但其實用性到底如何呢？有外媒則為此進行了一次用戶調查，看看用戶對這個功能鍵的評價。
外媒在它的社交平台上做了一次民意調查，當中有 7,000 多人參與了投票。投票結果中，居然有 50.6% 參與者表示忘記了 Action Button 的存在，足足一半之多的用家不會用到這個功能；也有 26.8% 的用家會偶爾用到它。
而在評論中，大多數會偶爾用使的用戶會將 Action Button 設定為開啟相機或者手電筒，因為這些功能在鎖定螢幕下仍能開啟，如此一來在使用時則更為方便。當然也有部分用戶把它設定為啟動或關閉靜音，把它變回原本靜音鍵應有的功能。
但 10% 用戶則因為它而造成負面影響，認為 Action Button 是一個容易令人誤觸的存在。在他們調整音量大小，尤其 iPhone 放在口袋、錢包內時，很容易會把 Action Button 和音量鍵搞混，令他們按錯按鍵。
雖然外媒亦表示有關的調查並不準確，但同樣反映了很多用戶找不到有效利用 Action Button 的方法，其實用性對許多用戶來說是可有可無的。亦有不少用戶認為 Apple 可以增強 Action Button 的靈活性，因為現時只有長按有效，若短按、按兩次、三次等都可以對應著更多不同的自訂功能，相信它的實用性將會大增。
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