iPhone 15 Pro過半用家忘記 Action Button 存在 傳iPhone 16全系列照配備

調查：過半用家忘記 Action Button 存在 傳iPhone 16全系列照配備

Apple 在 iPhone 15 Pro 系列中移除了過往的靜音鍵，作為替代加入了 Action Button (動作按鈕)，可以讓我們自訂它的操作功能，例如可設定它來開啟手電筒、對焦模式，以及翻譯等等，此功能看似十分實用，甚至已經傳出下一代 iPhone 16 全系列都將採用 Action Button。但其實用性到底如何呢？有外媒則為此進行了一次用戶調查，看看用戶對這個功能鍵的評價。

外媒在它的社交平台上做了一次民意調查，當中有 7,000 多人參與了投票。投票結果中，居然有 50.6% 參與者表示忘記了 Action Button 的存在，足足一半之多的用家不會用到這個功能；也有 26.8% 的用家會偶爾用到它。 而在評論中，大多數會偶爾用使的用戶會將 Action Button 設定為開啟相機或者手電筒，因為這些功能在鎖定螢幕下仍能開啟，如此一來在使用時則更為方便。當然也有部分用戶把它設定為啟動或關閉靜音，把它變回原本靜音鍵應有的功能。

圖中可見 Action Button 與音量鍵放在同一邊，只有大小上的分別，容易誤觸