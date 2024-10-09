iPhone 16自製動態島不難，只需下載App就可做到。

Apple的iPhone 16系列已全數可使用動態島（Dynamic Island），這個推出了兩年的功能，本來只於Pro機型使用，現在完美移植至iPhone 16。動態島其實非常實用，利用幾個App立即可以變得更有個人特色，又或者可自動播放歌詞及顯示實時巴士到站時間。

自製Chiikawa動態島 DIY動態島不用更新至iOS 18，更低版本都得，但必需要支援動態島功能。如果想自製可愛動態島，首先要下載免費應用程式Colourful Widget彩虹組件，然後在靈動島之中，選擇創意工具島的圖片島。在靈動島上加入兩張黑底的圖片，調整至合適位置，然後儲存即可。不過動態島只能使用8至12小時，消失後就需要進入應用程式開啟。 App下載按此

歌詞無限loop 歌詞App「靈動歌詞」，可以在動態島及鎖定屏幕中顯示歌詞，秒變唱K神器！只需將App與Spotify或Apple Music連結，即可以在動態島出現歌詞，亦可以按下放大。不過此項功能為收費項目，只需$32成為終身會員，否則就只能使用小組件及懸浮窗功能。 App下載按此

追巴士超實用 巴士App「巴士到站時間-就是這裏」，能顯示香港各巴士和小巴路線以及抵站時間。打開App後，只需在路線的車站按下藍釘，即會在動態島上顯示到站時間，不用長期開著App，非常方便。 App下載按此