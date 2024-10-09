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科技
2024-10-09 17:13:45

iPhone 16實用app｜動態島妙用貼士　自製Chiikawa、播放歌詞及巴士實時追蹤

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iPhone 16自製動態島不難，只需下載App就可做到。

iPhone 16自製動態島不難，只需下載App就可做到。

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Apple的iPhone 16系列已全數可使用動態島（Dynamic Island），這個推出了兩年的功能，本來只於Pro機型使用，現在完美移植至iPhone 16。動態島其實非常實用，利用幾個App立即可以變得更有個人特色，又或者可自動播放歌詞及顯示實時巴士到站時間。

iPhone 16｜下載Colourful Widget後選擇第一個「靈動島」。 iPhone 16｜開啟創意工具島的第一個圖片島。 iPhone 16｜預備兩張黑色底的圖片並點擊編輯加入。 iPhone 16｜加入後儲存即可。 iPhone 16｜自製Chiikawa動態島完成！

自製Chiikawa動態島

DIY動態島不用更新至iOS 18，更低版本都得，但必需要支援動態島功能。如果想自製可愛動態島，首先要下載免費應用程式Colourful Widget彩虹組件，然後在靈動島之中，選擇創意工具島的圖片島。在靈動島上加入兩張黑底的圖片，調整至合適位置，然後儲存即可。不過動態島只能使用8至12小時，消失後就需要進入應用程式開啟。

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iPhone 16｜下載「靈動歌詞」App，付一次費即可開通動態島及鎖定屏幕中顯示歌詞功能。 iPhone 16｜先打開靈動歌詞即會自動連接，然後開啟即時活動，動態島上會播放歌詞。 iPhone 16｜長按更可放大動態島，歌詞更加清楚。

歌詞無限loop

歌詞App「靈動歌詞」，可以在動態島及鎖定屏幕中顯示歌詞，秒變唱K神器！只需將App與Spotify或Apple Music連結，即可以在動態島出現歌詞，亦可以按下放大。不過此項功能為收費項目，只需$32成為終身會員，否則就只能使用小組件及懸浮窗功能。

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iPhone 16｜首先在「巴士到站時間-就是這裏」巴士App尋找乘坐的路線，並在車站按下藍釘。 iPhone 16｜放大動態島可詳細顯示巴士線、抵站時間及距離車站路程。 iPhone 16｜亦能縮小放在動態島上。

追巴士超實用

巴士App「巴士到站時間-就是這裏」，能顯示香港各巴士和小巴路線以及抵站時間。打開App後，只需在路線的車站按下藍釘，即會在動態島上顯示到站時間，不用長期開著App，非常方便。

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