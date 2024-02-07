iPhone 16消息｜傳新版鏡頭較iPhone 15簡約 外觀更似iPhone X？

近日科技熱話潮話離不開蘋果新產品 Vision Pro，但亦有不少關於下代智能手機 iPhone 16 消息流出。據傳iPhone 16 手機鏡頭模組將蛻變前早前 iPhone X 跟 iPhone 11 外觀設計，有爆料人就按此說法繪製了新版 iPhone 16 效果圖以供參考。
iPhone 16傳移走撥動式靜音鍵
日前爆料網Apple Hub 跟爆料達人 Majin Bu，分別在各自 X 帳號，展示了綜合現有 iPhone 16 流出資訊而繪製的第三方效果圖。從相片中可以看到 iPhone 16 機背鏡頭攝像模組，將比現版本 iPhone 15 方形設計更為簡約乾淨，鏡頭模組橢圓形修身設計使其外觀更似早年首款採用 Face ID 凹屏的 iPhone X。
網上流傳 iPhone 16 效果圖展示了太空灰（黑），淺色系藍、粉紅、黃跟綠色 iPhone 16 機型，未知屆時實裝會否跟其相若。綜合現有資訊，iPhone 16 將繼續採用靈動島開孔屏，並與現時 iPhone 15 Pro/15 Pro Max 一樣，移走撥動式靜音鍵、並改為配上可自訂功能的 Action Button。
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