iPhone 16發布會邀請函曝光？真相揭露：國際媒體炒作

臨近每年 9 月的 Apple 發佈會，有關 iPhone 16 及其他 Apple 產品的傳聞多不勝數。稍早前更有外國爆料者上載一張圖片，疑似是 Apple 官方邀請函「偷步」流出，惹來不少揣測！

據說為 Apple 官方邀請函

爆料慣犯 Majin Bu 在 8 月 20 日晚上於 X 平台上載一張據說為 Apple 官方邀請函的圖片，圖中可見 Apple 標誌性的蘋果圖案，以及發布會的日期 9 月 10 日與地點，連條款細則的字句亦在下方清晰可見。該蘋果圖案採用古銅色，令人聯想到日前流出 iPhone 16 的「沙漠鈦」配色，而圖案下方更寫有「 Ready. Set. Capture 」的字句，與 iPhone 16 加入拍攝按鈕的傳聞相當匹配，因而令圖片可信性十足。

不過一眾網民對該邀請函都半信半疑，有人提出 Apple 向來保密措施全面，鮮有洩露資訊。隔日 Majin Bu 轉發一則帖文，自爆與另一用戶 Lore 討論偽造邀請函的經過。 Lore 在帖文表明，自己使用 Figma 及 AI 生成程式在不到 10 分鐘的時間偽造圖片，而原因是自己感到無聊。