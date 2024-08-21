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科技
2024-08-21 20:00:00

iPhone 16發布會邀請函曝光？真相揭露：國際媒體炒作

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iPhone 16發布會邀請函曝光？真相揭露：國際媒體炒作

iPhone 16發布會邀請函曝光？真相揭露：國際媒體炒作

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臨近每年 9 月的 Apple 發佈會，有關 iPhone 16 及其他 Apple 產品的傳聞多不勝數。稍早前更有外國爆料者上載一張圖片，疑似是 Apple 官方邀請函「偷步」流出，惹來不少揣測！

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據說為 Apple 官方邀請函

爆料慣犯 Majin Bu 在 8 月 20 日晚上於 X 平台上載一張據說為 Apple 官方邀請函的圖片，圖中可見 Apple 標誌性的蘋果圖案，以及發布會的日期 9 月 10 日與地點，連條款細則的字句亦在下方清晰可見。該蘋果圖案採用古銅色，令人聯想到日前流出 iPhone 16 的「沙漠鈦」配色，而圖案下方更寫有「 Ready. Set. Capture 」的字句，與 iPhone 16 加入拍攝按鈕的傳聞相當匹配，因而令圖片可信性十足。

不過一眾網民對該邀請函都半信半疑，有人提出 Apple 向來保密措施全面，鮮有洩露資訊。隔日 Majin Bu 轉發一則帖文，自爆與另一用戶 Lore 討論偽造邀請函的經過。 Lore 在帖文表明，自己使用 Figma 及 AI 生成程式在不到 10 分鐘的時間偽造圖片，而原因是自己感到無聊。

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真正邀請函時機將至

這宗新聞固然讓人哭笑不得，不過亦提供一些可取的資訊。據外媒推測，計算過以往發佈會的日期和節日因素等等，推斷今年 Apple 發佈會在 9 月 10 日舉行的可能性相當高。而 iPhone 使用「沙漠鈦」色調作今年宣傳的主色也相當合理。

雖然 Majin Bu 上載的邀請函是虛構，不過現在已經是 8 月下旬， Apple 發出真正邀請函的時機也將至，期望真正的邀請函會透露更多發佈會的隱藏訊息。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章。

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