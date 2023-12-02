iPhone 16系列新功能 或全面引入動作按鈕！全面告別撥動式靜音鍵

對眾 iPhone 15 Pro 跟 15 Pro Max 用家來說，將傳統撥動式實體靜音鍵，換成可自定功能的動作按鈕，使用上彈性確實更為寬廣。好消息是近日有說法指，明年發表的 iPhone 16 系列，或將全面引入動作按鈕。

明年發表的 iPhone 16 系列，或將全面引入動作按鈕

據外媒引述疑似蘋果內部文件資訊，蘋果或打算在明年推出的 iPhone 16 系列，全面改用首現於今代 iPhone 15 Pro/15 Pro Max 的動作按鈕，並可能由現時實體按鍵，轉為以電容式按鍵設計，方便加入更豐富操作（如力回饋反應輸入）。消息指這組內部代號為 Atlas 的改良版動作按鈕，實際操作方式會較像此前用於舊款 iPhone 的 Touch ID Home 鍵、或 MacBook 配置的 Force Touch 觸控板等。