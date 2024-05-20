iPhone 16系列流出機身顏色 電池容量提升至4676mAh？

Apple 下一代 iPhone電話iPhone 16 系列的發布日期亦日漸迫近，有關的流出亦開始變得頻繁。一向爆料準繩度十分高的天風證券分析師郭明錤日前就帶來了有關 iPhone 16 系列新機的顏色以及續航力方面的新資料。

而在標準版本的 iPhone 16 和 16 Plus 方面，則將有黑色、綠色、粉紅色、藍色和白色可選。郭明錤指出，雖然部分顏色名稱看似與現有機種相同，但實際呈現的色調可能會有所差異。此外，蘋果也可能會為某些顏色採用新的命名方式。

郭明錤早前在社文平台 X 上公開 iPhone 16 系列各型號的顏色選擇，iPhone 16 Pro 和 Pro Max 除了黑、白、原色的鈦金屬機身之外，上代的藍色版本將由「玫瑰」色取代，換言之絕跡數代的「玫瑰金」色有可能捲土重來。

一個關鍵技術、iPhone 16 系列續航力提升？

除了顏色選擇，iPhone 16系列的電池續航力也有望獲得提升。根據消息，iPhone 16 Pro Max將採用能量密度更高的電池，在相同體積下能提供更長的續航時間。

為了避免電池過熱問題，蘋果將首度在iPhone 16 Pro Max上採用不銹鋼製的電池殼，以提高散熱效果。這不僅有助於電池續航，也能增強電池的防護能力，並有利於未來符合歐盟可拆卸電池的規範。

此外，還有爆料指出iPhone 16 Pro Max的電池容量將提升至4676mAh，比上一代增加 5.7%，續航力將有顯著提升。

雖然新色、電量都向著用戶期待的方向發展，不過這些消息目前仍屬於傳聞和預測階段，我們需要等待 Apple 的正式發布會，才能獲得最終的產品規格和細節。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出