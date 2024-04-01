iPhone 16首批手機殼疑現身　後置相機後變垂直？

繼早前的樣板機現身，又有另一單有關iPhone 16傳聞！網上有首批手機殼圖片曝光，為iPhone 16 和 iPhone 16 Plus的後置垂直相機佈局的帶來預覽。

變垂直相機佈局

根據MacRumors報道，在過去幾個月中，Apple一直在為iPhone 16機型嘗試不同的相機突起設計，所有設計均採用了垂直相機佈局。最新的樣板機採用了相同的佈局，使用兩個獨立的相機環，分別用於廣角鏡頭和超廣角鏡頭，被置於一個橢圓形凸起的表面內，顯示Apple從較早期的iPhone機型中汲取了靈感。鏡頭旁邊是咪高峰，而閃光燈則位於設備背面的突起之外。

憑藉這種垂直相機佈局，預計Apple將空間影片錄製功能帶到iPhone 16和iPhone 16 Plus機型上。目前的iPhone 15機型採用對角線相機佈局，無法捕捉到空間影片，因此這個功能僅限於iPhone 15 Pro和Vision Pro。