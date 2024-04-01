iPhone 16首批手機殼疑現身　後置相機後變垂直？

繼早前的樣板機現身，又有另一單有關iPhone 16傳聞！網上有首批手機殼圖片曝光，為iPhone 16 和 iPhone 16 Plus的後置垂直相機佈局的帶來預覽。
變垂直相機佈局
根據MacRumors報道，在過去幾個月中，Apple一直在為iPhone 16機型嘗試不同的相機突起設計，所有設計均採用了垂直相機佈局。最新的樣板機採用了相同的佈局，使用兩個獨立的相機環，分別用於廣角鏡頭和超廣角鏡頭，被置於一個橢圓形凸起的表面內，顯示Apple從較早期的iPhone機型中汲取了靈感。鏡頭旁邊是咪高峰，而閃光燈則位於設備背面的突起之外。
憑藉這種垂直相機佈局，預計Apple將空間影片錄製功能帶到iPhone 16和iPhone 16 Plus機型上。目前的iPhone 15機型採用對角線相機佈局，無法捕捉到空間影片，因此這個功能僅限於iPhone 15 Pro和Vision Pro。
有利拍攝橫向相片
除了更新的相機突起設計，有傳最新的iPhone 16樣板還配備了類似iPhone 15 Pro上的動作按鈕，以及一個壓力敏感的拍攝按鈕，用於拍攝橫向相片及影片，與設備的機身齊平。的確在最新的手機殼上，可以看到拍攝按鈕的開口。
在這個早期階段的手機殼，並不一定能確定Apple已經確定了iPhone 16的設計。第三方手機殼製造商通常也是根據洩漏和傳言來設計即將推出的iPhone的初始手機殼，所以這些圖片可能不是最後定案。
消息來源：MacRumors