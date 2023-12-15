iPhone 16 原型圖片疑流出 雙鏡頭設計致敬 iPhone 7 Plus ? Action Button取代靜音鍵

蘋果盛傳或打算將在手機 iPhone 15 Pro/15 Pro Max 首度引入的 Action Button，推廣至2024年發表的 iPhone 16 系列之上；而近日網上流傳、疑似 iPhone 16 原型機圖片中，除看到移除了撥動式靜音鍵外，連機背鏡頭組亦像參考了舊版 iPhone 7 雙鏡模組外觀。

較早前外媒展示了一系列疑似 iPhone 16 的早期原型機圖片，其中機背部份攝像模組保持雙鏡配置，但擺位上又變回 iPhone 11 的縱向排列。