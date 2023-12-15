iPhone 16 原型圖片疑流出 雙鏡頭設計致敬 iPhone 7 Plus ? Action Button取代靜音鍵

蘋果盛傳或打算將在手機 iPhone 15 Pro/15 Pro Max 首度引入的 Action Button，推廣至2024年發表的 iPhone 16 系列之上；而近日網上流傳、疑似 iPhone 16 原型機圖片中，除看到移除了撥動式靜音鍵外，連機背鏡頭組亦像參考了舊版 iPhone 7 雙鏡模組外觀。
較早前外媒展示了一系列疑似 iPhone 16 的早期原型機圖片，其中機背部份攝像模組保持雙鏡配置，但擺位上又變回 iPhone 11 的縱向排列。
iPhone 16 疑黑色橢圓形鏡頭組直排設計
從iPhone 16 的早期原型機圖片，可見用上近似蘋果舊版 iPhone 7 黑色橢圓形鏡頭組直排設計，與 iPhone X 相比就未將閃光燈置於兩組鏡頭中間。機身右側按鍵位則可看到，iPhone 16 疑似原型機已取消舊款撥動式靜音鍵，換上原於 iPhone 15 Pro 系列的 Action Button，且其中一款原型機更將鍵位擴大，估計為測試按鍵舒適度。
流出三款 iPhone 16 原型機機身正面，就與現時 iPhone 15 系列的動態島開孔屏分別不大，亦未見有在四邊邊框採用了更先進的收窄設計。
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