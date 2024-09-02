iPhone 16 必備充電技術 Qi2 無線充電技術是MagSafe 進化版？

近年來，iPhone 加入了許多實用功能，其中自 iPhone 12 起引入的磁吸無線充電技術 MagSafe 更是備受矚目。然而，隨著 iPhone 16 系列的即將推出，許多用戶可能會考慮購買新的充電產品。 走進電腦市場，你會發現以前取得 Made for MagSafe 認證的產品已經不多見，取而代之的是一堆 2024 年新推出的 Qi2 無線充電產品。許多人可能不知道，Qi2 在某種程度上可以說是 MagSafe 技術的延續，而且未來更有望成為無線充電技術的主流。 那麼，Qi2 技術有什麼特別之處呢？市場上又有哪些特色產品值得推薦？如果你想了解更多，就記得看完我們今天的這篇文章。

iPhone 16 必備充電技術 Qi2 無線充電技術是MagSafe 進化版？

無線充電原理與 Qi 標準發展歷史 無線充電的運作原理其實是透過電磁感應。當充電底座連接到電源時，內部的線圈會發射訊號給裝置的接收線圈，從而生成磁場並使電力開始流動。這項技術有一個專有名稱，叫做 Qi（正確讀音為「氣」的普通話發音）。 Qi 制式早在 2008 年已經研發完成，並逐漸應用於市場上的各種電子產品中，最常見的包括手機和無線耳機。經過多年的發展，無線充電聯盟（WPC）在 2023 年推出了最新版本——Qi2。 這一代無線充電標準其實是以 Apple 的 MagSafe 技術為基礎，在充電功率、距離、安全性以及設備相容性等方面，都比第一代的 Qi 有明顯的進步。Qi2 的推出，標誌著無線充電技術進入了一個新的階段，未來有望成為市場的主流。

iPhone 16 必備充電技術 Qi2 無線充電技術是MagSafe 進化版？

Qi2 技術特點和優勢 Qi2 技術與 MagSafe 最大的不同之處在於其磁力分布圖 MPP 技術。這項技術使得用戶在使用無線充電時，可以通過設備內的磁石與充電裝置完成精確對位，減少因接收不良而導致的能量損失。因此，儘管 Qi2 的供電功率最高仍為 15W，與過去的 Qi 相比數據上沒有顯著提升，但在充電效率上卻有所改善。 此外，Qi2 還強調了異物檢測功能。如果手機和充電器之間有異物存在，充電裝置會自動截斷充電，確保充電穩定性和使用安全，同時延長電池壽命。

雖然 Qi2 的充電方式與以往的 MagSafe 充電器非常相似，但其對於手機無線充電的意義遠超想像。首先，這意味著未來不僅 iPhone，連 Android 手機也可以享受到與 iPhone 一樣方便的磁吸功能。自 iOS 17 起，Apple 也全面擁抱 Qi2 這一新的充電標準。以往的 iPhone 在更新到這個版本之前，如果使用非 Made for MagSafe 的充電器，最多只能以 7.5W 的功率充電。但更新後，只要使用 Qi2 標準的充電器，就可以達到全速 15W 的無線充電，速度提升了一倍。

另一方面，市面上的充電產品支援更多裝置，長遠來看，由於不再需要花費額外成本取得 Made for MagSafe 認證，售價也會顯著降低，直接造福用戶。 對於一般用戶來說，如何使用 Qi2 標準充電才是重點。其實，目前絕大部分支援無線充電的裝置都已經支援 Qi2 標準。iPhone 的使用方式與以前沒有什麼不同，而 Android 手機方面，支援無線充電的機型也大多支援 Qi2 標準。

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Qi2 對手機充電的影響 目前，雖然極少數機型因應 Qi2 的 MPP 技術在機身內加入了磁石，但市面上已有一些加入金屬圈做對位的外殼，方便用戶使用 Qi2 技術。 經過大半年的醞釀，香港市場上的 Qi2 充電產品終於稱得上是齊全。最普遍的當然就是流動充電，也就是香港人俗稱的「尿袋」。這類產品普遍採用磁吸設計，但各自有不同的設計特色。 Qi2 技術的推出，意味著未來不僅 iPhone，連 Android 手機也可以享受到與 iPhone 一樣方便的磁吸功能。這對於手機無線充電的意義重大，因為它不僅提升了充電效率，還加強了安全性和設備相容性。

購買考慮 在購買產品之前，有一個細節可能很多人會忽略，那就是在產品的規格表或包裝上提到的 Qi2 認證。其實，這裡有兩種不同的表達方式，一種是明確標示產品已經取得 Qi2 認證，即「Qi2 Certified」；另一種則是表示產品「支援」或「兼容 Qi2 制式」，即「Compatible with Qi2」。 這兩者之間的區別在於是否支付了認證費用。取得認證的產品通常會有更強的信心保證，但相應的成本也會更高。因此，消費者在選購時需要注意這一點，根據自己的需求和預算做出選擇。