iPhone 16 或停產FineWoven手機殼 Apple保護殼回歸真皮定轉用新物料？

Apple 可能會在即將推出的 iPhone 16 系列中，放棄去年推出的 FineWoven 手機殼產品線。這個決定似乎源於普遍用戶對該產品的不滿。

Apple 近年十分著重環保理念，去年在推出 iPhone 15 系列的同時就宣布取締傳統的真皮保護殼，轉以發售以全新物料 FineWoven 製作的手機保護殼。Apple 曾盛讚 FineWoven 是一種奢華耐用的微織物，觸感如同絨面革。該公司還強調，FineWoven 由 68% 的消費後回收材料製成，能有效減少碳足跡，同時避免了使用皮革可能帶來的負面影響。

FineWoven 外殼在實際使用中暴露出諸多問題

但雖然採用環保物料製成，但 FineWoven 外殼的價格並不低，香港售價為＄449，與之前的真皮殼相同，並不低。然而，用這個價錢買來的新材質外殼在實際使用中暴露出諸多問題。

據用戶反映，FineWoven 手機殼老化速度很快，顏色容易出現斑駁，而且極易刮花和沾染污漬。許多購買者對此產品極為不滿，紛紛要求退貨更換其他款式。