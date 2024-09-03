iPhone 16 或停產FineWoven手機殼 Apple保護殼回歸真皮定轉用新物料？

Apple 可能會在即將推出的 iPhone 16 系列中，放棄去年推出的 FineWoven 手機殼產品線。這個決定似乎源於普遍用戶對該產品的不滿。
Apple 去年宣布取締傳統的真皮保護殼
Apple 近年十分著重環保理念，去年在推出 iPhone 15 系列的同時就宣布取締傳統的真皮保護殼，轉以發售以全新物料 FineWoven 製作的手機保護殼。Apple 曾盛讚 FineWoven 是一種奢華耐用的微織物，觸感如同絨面革。該公司還強調，FineWoven 由 68% 的消費後回收材料製成，能有效減少碳足跡，同時避免了使用皮革可能帶來的負面影響。
FineWoven 外殼在實際使用中暴露出諸多問題
但雖然採用環保物料製成，但 FineWoven 外殼的價格並不低，香港售價為＄449，與之前的真皮殼相同，並不低。然而，用這個價錢買來的新材質外殼在實際使用中暴露出諸多問題。
據用戶反映，FineWoven 手機殼老化速度很快，顏色容易出現斑駁，而且極易刮花和沾染污漬。許多購買者對此產品極為不滿，紛紛要求退貨更換其他款式。
Apple 多款產品庫存量已降至歷史最低水平
知名科技記者 Mark Gurman 近日在 Bloomberg 報導中指出，Apple 多款產品(包括 FineWoven 手機殼)的庫存量已降至歷史最低水平，這通常意味著該產品線即將停產。
業界普遍預測，Apple 可能會在下週的 iPhone 16 發布會前後正式宣布停產 FineWoven 手機殼系列。至於後續為各iPhone 型號而設的替代方案，有兩種可能：一是重新推出真皮保護殼，二是採用全新材質。究竟 Apple 如何可以優雅地結束 FineWoven 產品線，以及推出何種替代產品，將是一個值得關注的話題。