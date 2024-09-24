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科技
2024-09-24 17:00:00

iPhone 16 港行全線減價！全色款 128/256/512GB 容量齊齊平

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iPhone 16 港行大減價！全色款 128/256/512GB 容量齊齊平

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上星期 Apple 在港正式開賣 iPhone 16 系列，部份型號如 iPhone 16 Pro Max 更一度掀起炒風。好消息是對想升級新 iPhone 用家、又不強求頂配款式的話，新近有大鋪為 iPhone 16 全系各色款提供價格優惠，出全新手機都有價減。

只限購買人士親身前往門市自取

港版 iPhone 16 購物優惠來自衛訊香港官方網店，據其 Apple 產品銷售專頁顯示資訊，受惠機型囊括湖水綠、群青、粉紅、黑及白色款 iPhone 16，標配 128GB 版以優惠價 $6,799 開售（原價 $6,899）、256GB 版以優惠價 $7,599 開售（原價 $7,699），頂配 512GB 款式則售 $9,299（原價 $9,399），各自有 $100 折扣，不過就只限購買人士親身前往門市自取。

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iPhone 16 港行大減價！全色款 128/256/512GB 容量齊齊平

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配備全新 A18 晶片、未來將支援 Apple Intelligence 服務的 iPhone 16，保留前代 6.1 吋 Retina XDR 螢幕，操作上由前代實體撥動式靜音鍵、換成首配於 iPhone 15 Pro 的動作按鈕，及加入讓拍攝更方便的相機控制按鍵。今代 iPhone 16 又換上縱向雙攝像模組，其由升級為 48MP Fusion 主鏡、配 12MP 廣角組成，增設便利微距拍攝、及支援空間相片與影片創作

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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