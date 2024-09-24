iPhone 16 港行大減價！全色款 128/256/512GB 容量齊齊平

上星期 Apple 在港正式開賣 iPhone 16 系列，部份型號如 iPhone 16 Pro Max 更一度掀起炒風。好消息是對想升級新 iPhone 用家、又不強求頂配款式的話，新近有大鋪為 iPhone 16 全系各色款提供價格優惠，出全新手機都有價減。

只限購買人士親身前往門市自取

港版 iPhone 16 購物優惠來自衛訊香港官方網店，據其 Apple 產品銷售專頁顯示資訊，受惠機型囊括湖水綠、群青、粉紅、黑及白色款 iPhone 16，標配 128GB 版以優惠價 $6,799 開售（原價 $6,899）、256GB 版以優惠價 $7,599 開售（原價 $7,699），頂配 512GB 款式則售 $9,299（原價 $9,399），各自有 $100 折扣，不過就只限購買人士親身前往門市自取。