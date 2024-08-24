iPhone 16 系列相機規格流出　改善低光拍攝支援 3K 影像

Apple 在大眾預測的 9 月 10 日發佈會之前，已經先後有不同產品資料流出。而今日（ 8 月 23 日）就率先披露相機性能提升及新的影像格式。

據外媒報道， iPhone 16 系列的 4 款產品在鏡頭上都有所提升。 iPhone 16 與 16 Plus 將延續 iPhone 15 的 雙鏡頭設計，但以垂直方式對齊。採用 4800 萬像素主鏡頭，配備另一個 f/2.2 光園的超廣角鏡頭，能改善低光環境拍攝，據稱也是 Pro 系列以外首次支援微距攝影。