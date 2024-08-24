iPhone 16 系列相機規格流出　改善低光拍攝支援 3K 影像

Apple 在大眾預測的 9 月 10 日發佈會之前，已經先後有不同產品資料流出。而今日（ 8 月 23 日）就率先披露相機性能提升及新的影像格式。
據外媒報道， iPhone 16 系列的 4 款產品在鏡頭上都有所提升。 iPhone 16 與 16 Plus 將延續 iPhone 15 的 雙鏡頭設計，但以垂直方式對齊。採用 4800 萬像素主鏡頭，配備另一個 f/2.2 光園的超廣角鏡頭，能改善低光環境拍攝，據稱也是 Pro 系列以外首次支援微距攝影。
iPhone 16 Pro 改善低光拍攝支援 3K 影像
而 iPhone 16 Pro 與 16 Pro Max 同樣採用 4800 萬像素主鏡頭， 16 Pro 將配備 1200 萬像素 f/2.8 光圈的 5 倍長焦鏡頭，取代原本的 3 倍長焦鏡頭。 16 Pro 與 16 Pro Max 將同樣升級超廣角鏡頭，具 4800 萬像素感應器及 f/2.2 光圈，在低光環境亦支援 4800 萬像素的 ProRaw 格式攝影。 16 Pro 與 16 Pro Max 亦支援 Dolby Vision 每秒 120 幀的 3K 影片拍攝。
除了鏡頭規格提升， Apple 將同時推出新影像格式「 JPEG-XL 」，不過暫時未知與 JPEG 或 ProRaw 等格式有何差異。而盛傳多時的拍攝按鈕據稱將加入 iPhone 16 所有產品中，按鈕加入半按功能，可以在完全按下按鈕之前鎖定曝光與對焦，與單反相機半按快門的自動對焦功能相似。按鈕同時可供不同的 Apps 使用，除了 Apple iOS 內置的相機 App ，亦能為第三方的 Apps 所用。
在鏡頭規格與操作上， iPhone 16 系列與傳統的單反相機愈發相似，而新拍攝格式亦令人相當好奇，未知在檔案大小或兼容性方面會否帶來驚喜，期望 9 月的發佈會有更多資訊公開。