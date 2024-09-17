iPhone 16 首週預計出貨 3,700 萬部 郭明錤：最好賣機型仍然係「呢一款」！

預計在週五（9 月 2 0 日）開售的 iPhone 16 系列，在上週五開放預售後，當中高配 Pro 跟 Pro Max 版本一如以往要延後出貨。據知名分析師郭明錤早前發表報告，今年首週開售出貨預估為 3,700 萬部，預購銷量最高款式出貨量達 1,710 萬部左右。

跟從供應鏈方面獲得資訊，預計 iPhone 16 系列首週末預購銷售量為約 3,700 萬部左右，相對去年同期首週末銷售量下調 12.7%

Apple Intelligence 未能同期推出或影響銷量 據知名分析師郭明錤早前發表，主題為 iPhone 16 首週預購分析報告文章內容顯示，綜合 Apple 官方網頁預購結果、跟從供應鏈方面獲得資訊，預計 iPhone 16 系列首週末預購銷售量為約 3,700 萬部左右，相對去年同期首週末銷售量下調 12.7%，文中分析主要因為為 iPhone 16 Pro 系列預購表現低於預期之故，報告認為 Apple Intelligence 未能在產品首賣同期推出，或者影響銷量主因之一。