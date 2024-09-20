iPhone 16、Apple Watch Series 10、AirPods 4 正式發售 選購重點一覽

Apple年度重頭戲—全新iPhone 16系列今日起開賣，相信無阻果迷課金，另外亦有新一代Apple Watch Series 10及AirPods 4同時上市，一文睇清各新品重點！

iPhone 16系列新影相掣

最多人討論的相機控制功能，全新按鍵可快速啟動相機、拍照和錄影，輕按及滑動調整縮放、曝光或景深等。Pro升級48MP超廣角鏡頭相機、4K120fps影片拍攝；iPhone 16亦升級至48MP Fusion相機及12MP像素超廣角，同樣有攝影風格調整功能、微距及空間相片影片拍攝。

追求靚芒必選歷來最大的Pro，顯示器有6.3吋大，Pro Max更達6.9吋，採用ProMotion技術及常亮顯示。鍾情輕巧可選6.1吋iPhone 16，同樣有陶瓷晶體護面物料。

換上A18 Pro及A18晶片，可驅動大量圖像處理的遊戲、運算攝影和Apple Intelligence，電量亦有提升。值得留意iPhone 16加入動作按鈕及動態島，作為基本型號功能齊備，價錢由$6,899起，Pro則由$8,599起。