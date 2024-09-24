iPhone 16 Pro不通過跌落測試　顯示屏後置玻璃破碎

iPhone 16 Pro跌落測試不合格，不過亦從來沒有採用玻璃物料的手機成功抗摔。（YouTube截圖）

各位已經入手iPhone 16的果迷，開心使用之餘都要小心。儘管iPhone 16配備了最新一代陶瓷晶體護面物料，Apple表示它比上一代更耐用50%，但根據Allstate保險公司的測試，這些新iPhone仍然在面對摔落時容易破裂。

6呎高直墮地面測試

根據MacRumors報道，Allstate測試了iPhone 16 Pro Max，這是Apple迄今為止最大的iPhone，屏幕尺寸達6.9吋。雖然Apple採用了更好的陶瓷晶體護面材料，但仍然無法抵擋混凝土人行道的衝擊。

Allstate使用一個名為「DropBot」的機器，模擬手機從6呎高處摔落，進行了多次測試。在正面朝下的跌落測試中，iPhone 16 Pro Max的顯示屏破碎，鈦金屬框架上有明顯的刮痕。這次摔落使 iPhone 16 Pro Max變得無法使用，但仍然可以感受到觸覺反饋，因此可以進行維修。

在背面朝下的摔落測試中，iPhone 16 Pro Max的後置玻璃在一次摔落後破碎，並損壞了少許相機部分。儘管相機仍然可以使用，但由於佈滿碎玻璃，裸手操作不安全。