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科技
2024-09-24 11:49:05

iPhone 16 Pro不通過跌落測試　顯示屏後置玻璃破碎

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iPhone 16 Pro跌落測試不合格，不過亦從來沒有採用玻璃物料的手機成功抗摔。（YouTube截圖）

iPhone 16 Pro跌落測試不合格，不過亦從來沒有採用玻璃物料的手機成功抗摔。（YouTube截圖）

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各位已經入手iPhone 16的果迷，開心使用之餘都要小心。儘管iPhone 16配備了最新一代陶瓷晶體護面物料，Apple表示它比上一代更耐用50%，但根據Allstate保險公司的測試，這些新iPhone仍然在面對摔落時容易破裂。

Allstate使用「DropBot」機器模擬iPhone 16 Pro Max從6呎高處摔落。（YouTube截圖） 可見iPhone 16 Pro Max的正面顯示屏破碎及不能使用。（YouTube截圖） iPhone 16 Pro Max測試前後墮地的損壞程度。（YouTube截圖） iPhone 16 Pro Max的相機損毀不算嚴重。（YouTube截圖）

6呎高直墮地面測試

根據MacRumors報道，Allstate測試了iPhone 16 Pro Max，這是Apple迄今為止最大的iPhone，屏幕尺寸達6.9吋。雖然Apple採用了更好的陶瓷晶體護面材料，但仍然無法抵擋混凝土人行道的衝擊。

Allstate使用一個名為「DropBot」的機器，模擬手機從6呎高處摔落，進行了多次測試。在正面朝下的跌落測試中，iPhone 16 Pro Max的顯示屏破碎，鈦金屬框架上有明顯的刮痕。這次摔落使 iPhone 16 Pro Max變得無法使用，但仍然可以感受到觸覺反饋，因此可以進行維修。

在背面朝下的摔落測試中，iPhone 16 Pro Max的後置玻璃在一次摔落後破碎，並損壞了少許相機部分。儘管相機仍然可以使用，但由於佈滿碎玻璃，裸手操作不安全。

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為免iPhone 16像測試中的犧牲品一樣，都是做好保護措施。（YouTube截圖）

為免iPhone 16像測試中的犧牲品一樣，都是做好保護措施。（YouTube截圖）

買AppleCare+保平安

從來沒有一部採用玻璃材料的智能手機能夠在Allstate的DropBot測試中成功合格，因此iPhone 16 Pro Max不通過亦不意外。強烈建議手滑人士買定AppleCare+或保護殼，最好不要裸機使用以免樂極生悲。

各種類型的摔落測試很難用來確定實際情況下的耐用性，因為摔落的角度、高度和落地的表面總是會有所不同，因此只能作參考。YouTube上亦有不少影片已經對iPhone 16進行了各種摔落、敲打、刮傷和其他損壞的殘暴測試，有興趣可以看看。

消息來源：MacRumors