iPhone 16 Pro今晚8點開放訂購　以舊換新最多慳$5,400（內附換購價）

果粉準備好未？香港時間9月13日晚上8點起，可於apple.com/hk與全新設計的Apple Store app，預訂Apple全新iPhone 16 Pro及iPhone 16系列產品。全新Apple Watch及AirPods即日起可預訂，全部產品於9月20日起公開發售。

Apple更提供以舊換新換購優惠，以iPhone 12或更新型號換購iPhone 16及iPhone 16 Pro，可享 $1,300至$5,400折扣優惠。更舊型號如iPhone X、iPhone SE甚至iPhone 7都可以Trade-in，不過就最少只得$300。

度身訂造支援

直接在Apple購物，在零售店或網上都有Apple Specialist提供的度身訂造支援，協助選購及設定新裝置。買AirPods更可以在裝置上鐫刻表情符號、文字和數字；而Apple Watch則可於多款錶殼物料、外觀、錶帶款式與顏色中選擇。

經重新設計的Apple Store app中，可根據裝置的使用紀錄，得到度身訂造的iPhone推薦建議，配合預先選擇建議配置，購物更加快速流暢。