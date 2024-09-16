iPhone 16 Pro沙漠色鈦金屬配件　Momax襯機專用磁吸流動電源、充電線

Momax推出一糸列iPhone 16 Pro Max砂岩色調磁吸流動電源、磁吸連接線、充電器等配件。

Apple推出了沙漠色鈦金屬iPhone 16 Pro，成為今年iPhone糸列大熱配色。Momax推出一糸列以砂岩色調為主調的配件，襯返這部全新色系的新iPhone；另外亦有5款iPhone 16手機殼和一系列iPhone配件，即日上架可買定先迎接新機。

全新砂岩色調系列 Momax全新的砂岩色調系列，包括Q. Mag超薄磁吸流動電源、1-World旅行充電插座、Mag.Link磁吸連接線、1-Charge充電器和1-Vibe Go磁吸無線音箱。符合最新的Qi2無線充電標準，部分產品更取得Apple官方授權。

新系列透明手機殼 全新推出的AiR CaseForm磁吸保護殼系列，適用於iPhone 16、16 Plus、16 Pro及16 Pro Max。透明設計可凸顯手機原色，支援MagSafe功能，另有3米防跌落及防滑設計，同時有鋁合金鏡頭保護框。現有黑、灰色、鈦金色、紅色及藍色，9月23日起將推出更多配色，包括淺粉色、紫色、橙色、黃色及綠色。