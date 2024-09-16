iPhone 16 Pro沙漠色鈦金屬配件　Momax襯機專用磁吸流動電源、充電線

Apple推出了沙漠色鈦金屬iPhone 16 Pro，成為今年iPhone糸列大熱配色。Momax推出一糸列以砂岩色調為主調的配件，襯返這部全新色系的新iPhone；另外亦有5款iPhone 16手機殼和一系列iPhone配件，即日上架可買定先迎接新機。
全新砂岩色調系列
Momax全新的砂岩色調系列，包括Q. Mag超薄磁吸流動電源、1-World旅行充電插座、Mag.Link磁吸連接線、1-Charge充電器和1-Vibe Go磁吸無線音箱。符合最新的Qi2無線充電標準，部分產品更取得Apple官方授權。
新系列透明手機殼
全新推出的AiR CaseForm磁吸保護殼系列，適用於iPhone 16、16 Plus、16 Pro及16 Pro Max。透明設計可凸顯手機原色，支援MagSafe功能，另有3米防跌落及防滑設計，同時有鋁合金鏡頭保護框。現有黑、灰色、鈦金色、紅色及藍色，9月23日起將推出更多配色，包括淺粉色、紫色、橙色、黃色及綠色。
配件系列一應俱全
除此之外，還有適用於iPhone 16的一系列熱門手機殼款式，包括設有安全指環支架的Roller、透明背板的Play、0.6 毫米超薄設計的Lite CaseFORM磁吸保護殼。以及其他配件如CaseFORM Hoop磁環支架、CaseFORM Cord背帶、1-Wallet磁吸支架卡包、GlassPro+屏幕玻璃保護膜及鏡頭玻璃保護膜，在專門店及官網現已發售。