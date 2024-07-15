iPhone 16 Pro相機傳聞　搭載Pro Max相同5倍光學變焦鏡頭

關於iPhone 16 Pro的相機升級，9to5Mac報道了最新消息。根據Apple分析師郭明錤的報告，即將推出的2024年iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max將搭載相同的5倍光學變焦鏡頭，不過相機規格將與iPhone 15 Pro Max中首次亮相的相同，未必會有升級。

去年6.7吋iPhone 15 Pro Max配備的四棱鏡相機長焦鏡頭，提供高達5倍的光學變焦。較小的6.1吋iPhone 15 Pro沒有獲得此升級，只有3倍變焦。預計今年推出的iPhone 16 Pro和Pro Max這兩個尺寸的Pro 版本都配備了5倍相機，不再區分，郭明錤估計出貨量將增加約160%。

郭明錤還暗示未來幾年將有更重大的升級，他預計於2025年底推出的高級iPhone 17型號，將配備一個具有48萬像素感應器的四棱鏡相機。感應器尺寸還將增加至1/2.6吋，可能會改善圖像質量和低光敏感性。不過他不確定升級的四棱鏡相機是否僅適用於17 Pro Max，或者應用在兩個尺寸上。

展望到2027年，iPhone 19預計將再次對遠攝相機進行重大升級。郭明錤認為這次升級將包括增加光學範圍，可能涉及更多的棱鏡，以增加光路的長度，從而實現超過5倍的光學變焦。

消息來源：9to5Mac