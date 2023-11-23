iPhone 16 Pro規格｜傳配置120mm長焦鏡頭 唔止Pro Max獨有？

iPhone 16 Pro傳添120mm長焦鏡頭 唔止Pro Max獨有

作為現時 iPhone 15 Pro Max 主要賣點之一的 120mm 四重反射稜鏡長焦，使其成為歷代 iPhone 中遠攝表現最為出眾機型。知名分析師郭明錤月前曾發表分析指，蘋果或在明年推出 iPhone 16 Pro 加入該功能，近日其再次發表報告重申此一說法。

據知名分析師郭明錤透過 X 帳號發表報告，指現時因四重反射稜鏡長焦模組生產商大立光，已將生產良率由最初 40% 大幅提升至 70% 或以上，將成本顯著降低並為前者帶來利率同時，報告中亦再提到蘋果或因此預期，讓來年發表的 iPhone 16 Pro 同樣配備這組 120mm 焦距長鏡，進一步擴展 Pro 系列手機的攝影表現。