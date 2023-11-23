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科技
2023-11-23 06:00:00

iPhone 16 Pro規格｜傳配置120mm長焦鏡頭 唔止Pro Max獨有？

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iPhone 16 Pro傳添120mm長焦鏡頭 唔止Pro Max獨有

iPhone 16 Pro傳添120mm長焦鏡頭 唔止Pro Max獨有

作為現時 iPhone 15 Pro Max 主要賣點之一的 120mm 四重反射稜鏡長焦，使其成為歷代 iPhone 中遠攝表現最為出眾機型。知名分析師郭明錤月前曾發表分析指，蘋果或在明年推出 iPhone 16 Pro 加入該功能，近日其再次發表報告重申此一說法。

iPhone 16 Pro螢幕規格傳聞 iPhone 16 Pro規格傳聞，由知名分析師郭明錤披露

據知名分析師郭明錤透過 X 帳號發表報告，指現時因四重反射稜鏡長焦模組生產商大立光，已將生產良率由最初 40% 大幅提升至 70% 或以上，將成本顯著降低並為前者帶來利率同時，報告中亦再提到蘋果或因此預期，讓來年發表的 iPhone 16 Pro 同樣配備這組 120mm 焦距長鏡，進一步擴展 Pro 系列手機的攝影表現。

有趣的是郭氏在報告中指出，大立光作為潛望式長焦鏡頭供應商，2024 年主要客戶除有意擴展高端機型 iPhone 16 Pro 系列攝影表現的蘋果外，另一品牌就為今年第 3 季藉自家麒麟 5G 晶片強勢回歸的華為。文中提到華為受惠於自家晶片組產能恢復，故預計明年首季度發表、並預計採用潛望長焦鏡頭的 P70、P70 Pro 及 P70 Art 攝影手機系列，相關鏡頭訂單與今年相比或具達 100% 巨額提升。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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