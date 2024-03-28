iPhone 16 Pro 傳重出玫瑰金色　機側可能設快拍按鈕

雖然灰色和白色看起來與iPhone 15 Pro相同，但黑色和藍色選項似乎將分別被太空黑和玫瑰色取代。自從iPhone 6S玫瑰金色首次登場，延續至iPhone SE及7，並成為搶手配色之一，後來iPhone推出金色玫瑰金就未有再出現。

傳機側設快拍鍵

與此同時，X用戶Sonny Dickson透過GSMArena洩露一張據稱為iPhone 16 Pro的手機殼圖片，似乎顯示了傳聞中的快拍按鈕可能的位置。根據最近的報導，Apple在iPhone 15 Pro中引入了可編程的「動作」按鈕，據傳將引入一個全新拍攝按鈕，可以快速啟動相機作影相拍片。

在這張洩露的圖片顯示，快拍按鈕可能位於手機的右側，在電源鍵下方，這與早前在網上曝光的Pro型號渲染圖相符。圖中還可以看到，這個手機殼覆蓋了電源按鈕，而快拍按鈕的位置則是通空的。不過Gadgets360稱對這些說法有保留，因為這個切口也可能用於安置其他組件，如mmWave 5G天線。