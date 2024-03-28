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科技
2024-03-28 11:15:17

iPhone 16 Pro 傳重出玫瑰金色　機側可能設快拍按鈕

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iPhone 16 Pro 有傳推出4種配色，並重出玫瑰金色。

iPhone 16 Pro 有傳推出4種配色，並重出玫瑰金色。

根據Gadgets360報道，一名匿名者透過微博帖文洩露的細節，Apple iPhone 16 Pro將推出灰色、玫瑰色、太空黑和白色等4種顏色。

微博流傳iPhone 16 Pro將推出太空黑、白色、灰色及玫瑰色。（相片來源：X截圖） 新iPhone色調類似iPhone 14及15 Pro，藍色則被取代。（相片來源：X截圖）

人氣玫瑰金色再現

雖然灰色和白色看起來與iPhone 15 Pro相同，但黑色和藍色選項似乎將分別被太空黑和玫瑰色取代。自從iPhone 6S玫瑰金色首次登場，延續至iPhone SE及7，並成為搶手配色之一，後來iPhone推出金色玫瑰金就未有再出現。

手機殼圖片中可見iPhone 16 Pro傳聞中的快拍按鈕位置，在機身右側下方。

手機殼圖片中可見iPhone 16 Pro傳聞中的快拍按鈕位置，在機身右側下方。

傳機側設快拍鍵

與此同時，X用戶Sonny Dickson透過GSMArena洩露一張據稱為iPhone 16 Pro的手機殼圖片，似乎顯示了傳聞中的快拍按鈕可能的位置。根據最近的報導，Apple在iPhone 15 Pro中引入了可編程的「動作」按鈕，據傳將引入一個全新拍攝按鈕，可以快速啟動相機作影相拍片。

在這張洩露的圖片顯示，快拍按鈕可能位於手機的右側，在電源鍵下方，這與早前在網上曝光的Pro型號渲染圖相符。圖中還可以看到，這個手機殼覆蓋了電源按鈕，而快拍按鈕的位置則是通空的。不過Gadgets360稱對這些說法有保留，因為這個切口也可能用於安置其他組件，如mmWave 5G天線。

iPhone 16 Pro將搭載一款全新3納米的A18 Pro晶片，取代A17 Pro晶片。

iPhone 16 Pro將搭載一款全新3納米的A18 Pro晶片，取代A17 Pro晶片。

A18 Pro新晶片

據稱iPhone 16 Pro將於今年後期首次亮相，搭載一款全新3納米的A18 Pro晶片，具有改進的神經引擎性能，而頂級型號則預計搭載更大的電池，升級的晶片據稱將使iPhone 16 Pro能夠支持更多的內置AI功能。

消息來源：Gadgets360

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