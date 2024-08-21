iPhone 16 Pro 系列新色曝光 鈦金屬藍退位古銅色頂上

距離Apple新一代iPhone發布不足一個月，近日有不少新機傳聞流出。除了已確認會搭載iOS 18及Apple Intelligence人工智能外，Pro系列的新色除了早前傳聞將會推出玫瑰鈦色，最近又傳流出另一新色，引起眾多果迷關注。

早前傳聞的玫瑰鈦色突變成古銅色 早前爆料玫瑰鈦色的Sonny Dickson最近再次出擊，在其個人社交媒體「X」上發布了一張疑似iPhone 16 Pro的四種顏色機身照片。出人意料的是，除了已曝光的白鈦、黑鈦、原色鈦三色外，早前傳聞的玫瑰鈦色並沒有出現，取而代之的是新的古銅色機身顏色。 最新曝光的古銅色也被稱為「沙漠鈦」，這個名稱似乎也有一定的道理。iPhone 15 Pro的特殊色為「鈦金屬藍」、iPhone 14 Pro的特殊色為「深紫色」，可以說蘋果自iPhone 13 Pro的金色款以來，已經三年沒有推出暖色系或金色系的外觀了。因此，雖然這個「沙漠鈦」並不是純正的金色，但相對於過去的機種也是有一定的辨識度。

更多新機特色 除了顏色上的變化，iPhone 16 Pro系列還有其他令人期待的升級。據傳，iPhone 16 Pro將會搭載A18 Pro晶片，帶來更強大的性能和更高效的AI功能。此外，iPhone 16 Pro的螢幕尺寸將會增大，從6.1吋增至6.3吋，而iPhone 16 Pro Max則從6.7吋增至6.9吋。 相機方面，iPhone 16 Pro系列的超廣角鏡頭將升級至4800萬畫素，並且感光元件會變得更大，提升弱光環境下的拍攝效果。此外，iPhone 16 Pro還將支援5倍光學變焦，這將是攝影愛好者的一大福音。 最後，iPhone 16 Pro系列的電池容量也有所增加，iPhone 16 Pro的電池容量為3577mAh，而iPhone 16 Pro Max則為4676mAh。這些升級將使新機在性能和續航方面都有顯著提升。 距離發布會的日子越來越近，相信會有更多新機的情報曝光，讓我們拭目以待吧！