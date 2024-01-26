iPhone 16 Pro Max傳大幅加強主鏡頭 或配置曲面螢幕？

絕大部份新推出旗艦手機，均花了不少心機換上攝影表現更強的主鏡頭組；據透露連蘋果亦不例外，新近消息指其正為 iPhone 16 Pro Max 研發定制版 IMX903 感光元件主鏡，後者擁有 1/1.14 吋大型受光面積，並擁有雙層晶體管設計。
據國內爆料達人「數碼閒聊站」日前在其微博帳號發言，指蘋果在更早時份傳出、將為今年 iPhone 16 Pro Max 尋找效能更強勁主攝像模組說法再有新資訊。其提到裝置可能會配置 1/1.14 吋 IMX903 定制版 4,800 萬像大型感光元件，採用雙層晶體管設計、支援 14bit ADC（類比數碼轉換器） 跟 DCG（Dual Conversion Gain）功能。
iPhone 16 Pro Max或使用微弧度曲面螢幕
文中又提到這次 iPhone 16 Pro Max 亦將換上潛望長焦鏡頭，連同前文提到 IMX903 定制版主鏡，會讓裝置機背攝像模組佔據空間更多，因此手機或用上視野更接近四邊等深微弧度曲面螢幕，剛好與更早時份網絡流傳 iPhone 16 Pro Max 螢幕尺寸或增大至 6.9 吋說法脗合。
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