iPhone 16 Pro Max傳大幅加強主鏡頭 或配置曲面螢幕？

絕大部份新推出旗艦手機，均花了不少心機換上攝影表現更強的主鏡頭組；據透露連蘋果亦不例外，新近消息指其正為 iPhone 16 Pro Max 研發定制版 IMX903 感光元件主鏡，後者擁有 1/1.14 吋大型受光面積，並擁有雙層晶體管設計。

據國內爆料達人「數碼閒聊站」日前在其微博帳號發言，指蘋果在更早時份傳出、將為今年 iPhone 16 Pro Max 尋找效能更強勁主攝像模組說法再有新資訊。其提到裝置可能會配置 1/1.14 吋 IMX903 定制版 4,800 萬像大型感光元件，採用雙層晶體管設計、支援 14bit ADC（類比數碼轉換器） 跟 DCG（Dual Conversion Gain）功能。