iPhone 16 Pro/Pro Max傳加大螢幕並避免機身「發福」 將採BRS新邊框技術？

Apple預計今年9月推出iPhone 16 Pro/16 Pro Max 系列，兩款手機或可能用上更大尺寸螢幕。最新消息指Apple或引入新款BRS邊框處理技術，在減少機身尺寸變大幅度之餘，讓畫面尺寸提升。

據韓媒시사저널引述消息人士資訊，Apple或打算在 iPhone 16 全系列機型上，加入名為 BRS！（Border Reduction Sturcture）的邊框縮減架構技術，使其在加大螢幕可視尺寸同時，減少裝置體積膨漲幅度。據透露在應用 BRD 技術下，螢幕四邊邊框（特別是底框）將盡可能偷薄，同時亦透過向上捲繞底端連接銅線方式，務求更有效縮減邊框佔用面積。