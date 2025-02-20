iPhone 16e正式發布最平$5099起！　全系列價錢及賣點一覽

Apple今日正式發布iPhone 16e，今次不再以SE系列命名，雖然屬於平價版，但作為iPhone 16系列的新成員，都有不少賣點。提供黑及白兩種霧面飾面，將於2月21日接受預訂，並於2月28日發貨。$5099入門價就可享有iPhone，都不失為實惠中價手機之選。

iPhone 16e如傳聞中設計如iPhone 14相似，沒有了下方的Touch ID按鈕，改以Face ID取代。6.1吋Super Retina XDR OLED顯示器以無邊框設計，有M字額但就沒有動態島功能。iPhone 16e機側配備動作按鈕，按一下即可使用自訂的各種功能，如靜音或是快速開啟相機或手電筒，更可以直接啟用視覺智能Visual Intelligence。

首度內置自家modem

iPhone 16e配備A18晶片和Apple設計的首款手機modem Apple C1，CPU效能表現比上代強40%。可提供快速流暢的效能和更強電池續航力，可播放26小時影片，同時也專為Apple Intelligence打造，相信將來香港版都有機會使用。

iPhone 16e後置單鏡頭，配置48MP Fusion相機跟iPhone 16一樣，有2倍長焦功能；前置則是12MP TrueDepth鏡頭，可拍攝杜比視界4K影片。另外充電頭由Lightning換成USB-C，亦支援無線充電，IP68防水等級，支援 Wi‑Fi、5G連接及eSIM。

售價方面，128GB售價$5099、256GB $5899、512GB $7599；有興趣入手現已可於官網預訂。