iPhone 16e跑分流出　閹割版A18效能如何？

期待已久的入門版 iPhone 16e 終於正式發佈了，雖然價錢上可能令不少人稍為失望，但作為市場上最平價的 iPhone，相信不少人仍會考慮。雖然 iPhone 16e 用上跟 iPhone 16 同名的 A18 晶片，但實際卻少了一顆 GPU 核心，令人好奇效能到底會相差多少。近日便有跑分數據流出，令這部尚未見街的最新 iPhone 效能曝光。

對比iPhone 16遜色但比 iPhone 15 Pro高分

在跑分軟件 Geekbench 網站上可以看到一部以「iPhone 17,5」命名的機型，並搭載最新 iOS 18.3.1，相信便是最新的 iPhone 16e。該機型的單核成績為 2,706，多核成績為 7,942。

對比用上同命晶片，但多了一顆 GPU 核心的 iPhone 16，iPhone 16e 無論是單核或雙核成績都較為遜色，但是已比 iPhone 15 Pro 的 A17 Pro 晶片更高分。以 $5,099 的價錢可以買到這個級數效能的 iPhone，對於數年沒有換新機的用家來說，不論是否值得抵玩，仍絕對值得考慮。