iPhone 17中美市場開售十日較iPhone 16鎖量增31% 分析師指出兩大原因

市場調查機構 Counterpoint 早前發表報告，透露 iPhone 17 系列在中美兩大 Apple 關鍵市場當中，首 10 天銷售數據較去年有 14% 年同比增長，其中標準版 iPhone 17 更錄得高達 31% 升幅，表現驚人。

文中引述資深分析師張萌萌（譯音）發言，指標準版 iPhone 17 對消費者「極具吸引力」，因其在維持前代價格同時，獲得晶片、螢幕、儲存及前鏡頭等多方位提升。

而與標準版 iPhone 17 在中國市場表現份外出色不同，美國市場因三大運營商針對 iPhone 17 Pro Max 有達 100 美元補貼，讓後者在當地市場表現明顯佔優。

Mobile Magazine 短評：標準版 iPhone 17 在配置上「賣大包」獲普遍認同，亦是近期罕有表現能挑機 Pro 系列的標準版 iPhone 產品，有此成續亦屬合理。

資料來源：Counterpoint

