科技
2025-10-22 10:50:00

iPhone 17中美市場開售十日較iPhone 16鎖量增31% 分析師指出兩大原因

市場調查機構 Counterpoint 早前發表報告，透露 iPhone 17 系列在中美兩大 Apple 關鍵市場當中，首 10 天銷售數據較去年有 14% 年同比增長，其中標準版 iPhone 17 更錄得高達 31% 升幅，表現驚人。

iPhone 17全系列銷量增長14%

據 Counterpoint 早前發表報告內容，iPhone 17 系列在中美市場首十日銷售量，有 14% 年同比增長，其中 Pro / Pro Max 機型增長 12%、標準版更達 31% 之多。

iPhone 17手機，較iPhone 16手機在開售頭10日的鎖量增長31%。 iPhone 17手機維持前代價格同時，獲得晶片、螢幕、儲存及前鏡頭等多方位提升。 與標準版 iPhone 17 在中國市場表現份外出色。

文中引述資深分析師張萌萌（譯音）發言，指標準版 iPhone 17 對消費者「極具吸引力」，因其在維持前代價格同時，獲得晶片、螢幕、儲存及前鏡頭等多方位提升。

而與標準版 iPhone 17 在中國市場表現份外出色不同，美國市場因三大運營商針對 iPhone 17 Pro Max 有達 100 美元補貼，讓後者在當地市場表現明顯佔優。

Mobile Magazine 短評：標準版 iPhone 17 在配置上「賣大包」獲普遍認同，亦是近期罕有表現能挑機 Pro 系列的標準版 iPhone 產品，有此成續亦屬合理。

資料來源：Counterpoint

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

