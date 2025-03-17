iPhone 17又傳會有Ultra版　將獨佔大電池／細動態島　一型號或被終結？

眾iPhone未發佈傳言中，較頻繁出現有Apple或推出旗艦定位的Ultra機型。最近該說法再度在網絡流傳，指iPhone 17或可能更深化系列各機型分別，並將各項獨有功能集中在頂配的iPhone 17 Ultra之上。
據爆料人yuex1122在naver留言指，今年Apple或可能推出旗艦定位iPhone 17 Ultra手機，並獨有配備細動態島螢幕、均熱板散熱及更大電池。
同時因輕薄機iPhone 17 Air傳將取代先有Plus版本關係，新代或分別以iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Max定名。
現有 Pro Max 版或可能被終結
換句話說現有 Pro Max 版或可能被終結，亦讓系列四機型各自擁有獨立名字型號，讓產品定位更為清晰。
Mobile Magazine 短評：考慮入門 e 系列機型、跟傳聞 26 年末現身的 Foldable iPhone 摺屏，更多款式讓 Apple 有重整產品線架構需要。
資料來源：naver（yuex1122、韓國）、@asherdipps（圖片）
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