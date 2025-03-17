iPhone 17又傳會有Ultra版 將獨佔大電池／細動態島 一型號或被終結？

眾iPhone未發佈傳言中，較頻繁出現有Apple或推出旗艦定位的Ultra機型。最近該說法再度在網絡流傳，指iPhone 17或可能更深化系列各機型分別，並將各項獨有功能集中在頂配的iPhone 17 Ultra之上。

據爆料人yuex1122在naver留言指，今年Apple或可能推出旗艦定位iPhone 17 Ultra手機，並獨有配備細動態島螢幕、均熱板散熱及更大電池。

iPhone 17又傳會有Ultra版 將獨佔大電池／細動態島 一型號或被終結？

同時因輕薄機iPhone 17 Air傳將取代先有Plus版本關係，新代或分別以iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Max定名。

現有 Pro Max 版或可能被終結 換句話說現有 Pro Max 版或可能被終結，亦讓系列四機型各自擁有獨立名字型號，讓產品定位更為清晰。 Mobile Magazine 短評：考慮入門 e 系列機型、跟傳聞 26 年末現身的 Foldable iPhone 摺屏，更多款式讓 Apple 有重整產品線架構需要。 資料來源：naver（yuex1122、韓國）、@asherdipps（圖片） 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

