iPhone 17將全面支援 Apple Intelligence？ 散熱技術與 RAM 大躍進

iPhone 16 預計在 Apple 9 月 9 日的發布會登場，消息指 16 系列的 4 款產品都會配備最少 8GB RAM 應付即將到來的完整版 Apple Intelligence 。然而 iPhone 16 尚未登場，已經有預測認為 2025 年推出的 iPhone 17 Pro Max 會為 Apple Intelligence 配備 12GB RAM 。

配備預測

據外媒消息指，現時 Apple Intelligence 的功能主要在 iCloud 上應用，而當 iPhone 17 推出後會將更多 AI 功能直接在裝置上運行，因此 iPhone 17 需要更多儲存空間。而分析師郭明錤預測， iPhone 17 Pro Max 將配備 12GB RAM 應付 Apple Intelligence ，以更強的 AI 功能作為主要賣點，而包括 iPhone 17 與 17 Pro 的新機種只會維持 8GB RAM 。

然而擁有更強的處理能力意味著需要更快的散熱能力，所以郭明錤都預測 17 Pro Max 會配備 Vapor Chamber 與石墨片的組合進行散熱，以更快速度將熱能冷卻吸引並循環，而其他 2025 年推出的新款 iPhone 只會配備石墨片。