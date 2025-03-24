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科技
2025-03-24 16:30:00

iPhone 17放棄入手比較好？　分析師郭明錤：iPhone 18會有重大升級

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iPhone 17放棄入手比較好？　分析師郭明錤：iPhone 18會有重大升級

iPhone 17放棄入手比較好？　分析師郭明錤：iPhone 18會有重大升級

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iPhone 17系列都尚未推出，網絡上就已經開始傳出再下一代iPhone 18系列的消息。而今次爆料的，是來自知名Apple分析師郭明錤 (Ming-Chi Kuo)。它指出，iPhone 18系列所用的A20晶片，將會用上台積電2nm製程，不僅意味着性能將大幅提升，並且會有更長的續航時間。

iPhone 18系列搭載的A20晶片將採用2nm製程

根據郭明錤的最新報告，iPhone 18系列搭載的A20晶片將採用台積電的2nm製程。這並非新鮮事，早在六個月前，他就曾做出相同預測，而另一位分析師Jeff Pu本週也表達了類似看法。值得一提的是，台積電的2nm晶片試產良率已超過60-70%的範圍。良率是指每片矽晶圓上可用的晶片百分比，這個數字越高，代表生產效率越好，也意味著A20晶片距離量產更近一步。

在此之前，曾有傳言稱A20晶片會維持3nm製程，但這個說法已被撤回。如今確認採用2nm製程，對消費者來說無疑是個好消息。相比iPhone 17系列的A19晶片（採用台積電第三代 3nm 製程 N3P），A20晶片的性能和能效提升將更為顯著，意味 iPhone 18不僅運行更快，還能更省電。

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為什麼2nm製程這麼重要？

簡單來說，從3nm進化到2nm，晶片內可以容納更多電晶體，而電晶體數量的增加直接提升了處理器的性能。據報道，A20晶片預計比A19晶片快15%，能效更提升30%。這不僅意味著更流暢的操作體驗，還能延長電池壽命，讓你無需頻繁充電就能享受更長時間的使用。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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