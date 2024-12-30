iPhone 17 屏幕更新率傳提高 Apple終跟上Android手機配置？

近年 Android手機，不論高中低階，大部分都搭載了高屏幕更新率，至少都能提供120 Hz的屏幕更新率，而 iPhone 方面，則只有 Pro 及 Pro Max 機型支援 120 Hz 的屏幕更新率，基礎型號幾代都一直維持在「祖傳」的 60 Hz。

這樣的屏幕更新率規格是否夠用都不時引起用家熱議，不過近日便有消息指，下一代的 iPhone 17 基礎型號將有機會搭載高屏幕更新率，讓更多用家一嚐更流暢的畫面體驗。