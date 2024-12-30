iPhone 17 屏幕更新率傳提高 Apple終跟上Android手機配置？

近年 Android手機，不論高中低階，大部分都搭載了高屏幕更新率，至少都能提供120 Hz的屏幕更新率，而 iPhone 方面，則只有 Pro 及 Pro Max 機型支援 120 Hz 的屏幕更新率，基礎型號幾代都一直維持在「祖傳」的 60 Hz。
這樣的屏幕更新率規格是否夠用都不時引起用家熱議，不過近日便有消息指，下一代的 iPhone 17 基礎型號將有機會搭載高屏幕更新率，讓更多用家一嚐更流暢的畫面體驗。
爆料人士未有實際數字
根據爆料人士「數碼閒聊站」，從供應鏈物料的資訊得知，iPhone 17 的基礎版大機會將會有高屏幕更新率。不過值得留意的是，數碼閒聊站並沒有提供實際數字，所以亦有機會 iPhone 17 的基礎版只得 90 Hz ，而不是在Android 手機上更常見的120 Hz。而且 iPhone 17系列手機亦傳會推出除了以往4款機型以外的輕簿版，換言之 iPhone 17 是否全系列都配備高屏幕更新率仍是未知之數。
高屏幕更新率除了能提供更流暢的日常體驗外，近年的新種屏幕如 iPhone Pro 系列機種上用到的 Super Retina XDR display，更配備了 ProMotion 自動適應更新率技術，能將屏幕更新率在適當時候降至10 Hz，甚至是1Hz，以達至省電效果，讓手機使用時數增加，相信用家們絕對會支持這項改進。