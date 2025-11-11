iPhone 17 系列手機內地激活量突破825萬 17 Pro Max創驚人紀錄

根據最新機構統計數據，iPhone 17 系列在中國市場表現依舊強勢，自發布以來內地激活總量已突破 825 萬部，展現出蘋果在高端手機市場無可撼動的領導地位。其中，頂配機型 iPhone 17 Pro Max 更是創下驚人紀錄，單一機型銷量達 395.7 萬部，幾乎佔據整個系列半壁江山，充分顯示消費者對頂級旗艦的強烈需求。

細看各機型表現，iPhone 17 Pro 以 246.2 萬部的成績穩居第二，成為許多進階用戶的首選。而標準版 iPhone 17 雖然憑藉頗具誠意的配置獲得市場好評，卻因前期備貨不足影響銷量攀升，僅錄得 172.8 萬部，預計隨著供應鏈問題緩解，後續將迎來更大幅度的增長。