iPhone 17 Air何不做無開孔版？ 傳具相關專利但怕得罪歐盟沒採用

傳聞中以輕薄設計為賣點的 Apple 未發佈手機 iPhone 17 Air，到現時流出消息仍具備 Type-C 埠等基本配置；對於曾公佈過無縫無開孔全玻璃包覆 iPhone 專利、但似乎未打算在這次 iPhone 17 Air 實裝，又是否別有內情。

iPhone 17 Air設計確實有構思過移除Type-C埠 據外媒引述彭博社Mark Gurman報導，事實上Apple在設計iPhone 17 Air時，確實有構思過移除Type-C埠、僅能以MagSafe供電的方案。 最終未定案無開孔iPhone 17 Air理由，文中提到似乎因Apple內部擔心，移走USB Type-C埠將可能惹來歐盟監管機構的法律糾紛。

最終未定案無開孔 iPhone 17 Air 理由，文中提到似乎因 Apple 內部擔心，移走 USB Type-C 埠將可能惹來歐盟監管機構的法律糾紛。

像 2022 歐盟通過關於通用充電器法律，讓Apple 自 iPhone 15開始全面改用USB-C埠並棄用Lightning埠，這次再推無開孔裝置或會觸動歐盟方面。

綜合現有資訊，iPhone 17 Air 將配 6.6 吋動態島屏幕、A19 晶片跟 48MP 單鏡，僅具 eSIM 不設實體 SIM 槽，售價 899 美元（約港幣 $6,990）起。

綜合現有資訊，iPhone 17 Air將配6.6吋動態島屏幕、A19晶片跟48MP單鏡，僅具eSIM不設實體SIM槽，售價899美元（約港幣 $6,990）起。 Mobile Magazine短評：vivo曾在六年前展示過無開孔概念手機 APEX 2019，主打無連接埠、喇叭氣孔乃至裝嵌接口，以類似Smart Connect接口充電。

如蘋果未來推出無開孔 iPhone，則可預期為近似該款裝置的更輕薄版本，如用上 Taptic Engine 虛擬按鍵、跟更方便 MagSafe 無線充電等。

如蘋果未來推出無開孔iPhone，則可預期為近似該款裝置的更輕薄版本，如用上Taptic Engine虛擬按鍵、跟更方便MagSafe無線充電等。 資料來源：MacRumors、X（@appltrack） 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

