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科技
2024-08-12 14:00:00

iPhone 17 Air確認面世？　彭博預告Apple未來推出機型

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Apple全新機型「iPhone 17 Air」有傳於明年推出。（YouTube截圖）

Apple全新機型「iPhone 17 Air」有傳於明年推出。（YouTube截圖）

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根據9to5Mac報道，彭博記者Mark Gurman在他的《Power On》通訊中，大爆2025年推出的纖薄iPhone 17型號的詳細資料。他稱這款暱稱為「iPhone 17 Air」的全新機型，將採用「極致薄型」設計，機身大小將介乎於iPhone 17和iPhone 17 Pro之間。

傳iPhone 17 Air機身介乎於iPhone 17和iPhone 17 Pro之間，採用更薄的鋁質機身，動態島變小。（YouTube截圖）

傳iPhone 17 Air機身介乎於iPhone 17和iPhone 17 Pro之間，採用更薄的鋁質機身，動態島變小。（YouTube截圖）

超薄iPhone 17 Air

Apple在2020年開始試驗第四款旗艦iPhone機型，即iPhone 12 mini，可惜並不受歡迎，因此決定停產，並在2022年推出了iPhone 14 Plus作為替代品。這款新機型也未能取得巨大成功，所以Apple嘗試推出一些更獨特的產品。

iPhone 17 Air特點包括更薄的機身、較小的動態島、鋁質機身，以及相對較小的6.6吋顯示屏。相機配置也會稍微降低，但仍然保持了一般iPhone的規格。旨在給想要比標準iPhone更時尚的機型，但又不需要Pro的性能、螢幕尺寸或相機功能的果粉。Mark Gurman預計，這款纖薄iPhone將會比mini及Plus版本更人氣。

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iPhone未來預測

Mark Gurman亦預告未來Apple可能會試圖將Pro機型的功能擠入更薄的設計中，但至少要等到2027年。如果成功實現，Apple可能會推出一款名為「Ultra」的iPhone機型。他亦預測將推出可摺疊的iPhone，不過可摺疊的iPad應會率先登場。iPhone SE 4預計將於2025年初推出，配備更大的OLED顯示屏和Apple Intelligence功能。

消息來源：9to5Mac

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