iPhone 17 Air確認面世？　彭博預告Apple未來推出機型

根據9to5Mac報道，彭博記者Mark Gurman在他的《Power On》通訊中，大爆2025年推出的纖薄iPhone 17型號的詳細資料。他稱這款暱稱為「iPhone 17 Air」的全新機型，將採用「極致薄型」設計，機身大小將介乎於iPhone 17和iPhone 17 Pro之間。

傳iPhone 17 Air機身介乎於iPhone 17和iPhone 17 Pro之間，採用更薄的鋁質機身，動態島變小。（YouTube截圖）

超薄iPhone 17 Air

Apple在2020年開始試驗第四款旗艦iPhone機型，即iPhone 12 mini，可惜並不受歡迎，因此決定停產，並在2022年推出了iPhone 14 Plus作為替代品。這款新機型也未能取得巨大成功，所以Apple嘗試推出一些更獨特的產品。

iPhone 17 Air特點包括更薄的機身、較小的動態島、鋁質機身，以及相對較小的6.6吋顯示屏。相機配置也會稍微降低，但仍然保持了一般iPhone的規格。旨在給想要比標準iPhone更時尚的機型，但又不需要Pro的性能、螢幕尺寸或相機功能的果粉。Mark Gurman預計，這款纖薄iPhone將會比mini及Plus版本更人氣。