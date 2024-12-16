iPhone 17 Air預期比17 Pro更平　摺機有望於這年登場？

iPhone 17 Air消息越炒越熱，根據9to5Mac報道，《華爾街日報》的Aaron Tilley和Yang Jie在報告中稱，Apple計劃在未來幾年內對iPhone進行一系列重大設計和格式變更。

史上最薄定價更低

在發布的報告中證實了廣為流傳的「iPhone 17 Air」，其超薄設計比目前的iPhone機型更薄。雖然報告沒有提及特定的尺寸，但先前的傳言表示該裝置的厚度可能在5mm到6.25mm之間，而 iPhone 16系列的厚度起價為7.8毫米。Apple有史以來最薄的機型是iPhone 6，厚度為6.9mm，因此iPhone 17 Air有望打破這項紀錄。

與先前的傳言一致，該報告稱iPhone 17 Air將放棄Pro型號中的部分功能。例如將配備簡化的相機系統，但沒有提供其他細節。因此價格將低於Pro系列起價的999美元，更加親民。Apple預計將於2025年9月推出iPhone 17 Air。