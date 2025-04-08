iPhone 17 Air / 17 Pro Max機模比較曝光　Samsung輕薄機卻有壞消息傳出

iPhone 17 Air / 17 Pro Max機模比較曝光 韓系輕薄機卻有壞消息傳出

國內爆料達人Ice Universe早前在其微博帳號，展示了疑似iPhone 17 Air跟iPhone 17 Pro Max的機模照片並排比較圖，可看到兩者尺寸更直觀差異。

傳聞機身厚度僅5.5mm的Apple輕薄機iPhone 17 Air，較早前有疑似機模跟iPhone 17 Pro Max比較照片流出，似乎可更直觀感受前者具體薄身程度。

不過在iPhone 17 Air有新資訊曝光同時，Samsung傳聞於今月中發表的輕薄設計S25 Edge手機，就似乎傳出不利消息。

同樣由Ice Universe透過X帳號透露，S25 Edge的發佈日期似乎由原先4 月 15 日，延後至5至6月檔期方能現身，原因不詳。

Mobile Magazine短評：由於S25 Edge延後發佈關係，即使香港有機會引入，估計最快亦要待發佈會後6至7月左右，方能在本地市場摸到實機。

資料來源：微博、X（@UniverseIce）

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