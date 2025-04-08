熱門搜尋:
Coldplay演唱會 復活節2025 網上熱話 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-04-08 13:30:00

iPhone 17 Air / 17 Pro Max機模比較曝光　Samsung輕薄機卻有壞消息傳出

分享：
iPhone 17 Air / 17 Pro Max機模比較曝光　韓系輕薄機卻有壞消息傳出

iPhone 17 Air / 17 Pro Max機模比較曝光　韓系輕薄機卻有壞消息傳出

adblk5

傳聞機身厚度僅5.5mm的Apple輕薄機iPhone 17 Air，較早前有疑似機模跟iPhone 17 Pro Max比較照片流出，似乎可更直觀感受前者具體薄身程度。

國內爆料達人Ice Universe早前在其微博帳號，展示了疑似iPhone 17 Air跟iPhone 17 Pro Max的機模照片並排比較圖，可看到兩者尺寸更直觀差異。

流出照片可以看到，疑似iPhone 17 Air機側尺寸，幾乎只有流出iPhone 17 Pro Max機模一半；就算連鏡頭組突出位置同時計算，Air系列仍然非常薄身。

adblk6
流出照片可以看到，疑似 iPhone 17 Air 機側尺寸，幾乎只有流出 iPhone 17 Pro Max 機模一半；就算連鏡頭組突出位置同時計算，Air 系列仍然非常薄身。 流出照片可以看到，疑似 iPhone 17 Air 機側尺寸，幾乎只有流出 iPhone 17 Pro Max 機模一半；就算連鏡頭組突出位置同時計算，Air 系列仍然非常薄身。 同樣由 Ice Universe 透過 X 帳號透露，S25 Edge 的發佈日期似乎由原先 4 月 15 日，延後至 5 至 6 月檔期方能現身，原因不詳。

不過在iPhone 17 Air有新資訊曝光同時，Samsung傳聞於今月中發表的輕薄設計S25 Edge手機，就似乎傳出不利消息。

同樣由Ice Universe透過X帳號透露，S25 Edge的發佈日期似乎由原先4 月 15 日，延後至5至6月檔期方能現身，原因不詳。

Mobile Magazine短評：由於S25 Edge延後發佈關係，即使香港有機會引入，估計最快亦要待發佈會後6至7月左右，方能在本地市場摸到實機。

資料來源：微博、X（@UniverseIce）

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

【立即參加】送香港迪士尼樂園一日門票！

ad