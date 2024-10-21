iPhone 17 Pro傳聞　配備48MP長焦相機、12GB RAM及全新Air型號

雖然iPhone 16系列剛推出不久，但坊間已流傳下一代iPhone 17的消息。在投資銀行海通國際本週的一份研究報告中，分析師Jeff Pu重申了他之前對iPhone 17 Pro的預測，包括iPhone 17 Pro的相機配置、容量及全新設計。
更高像素長焦鏡
根據MacRumors報道，Jeff Pu預計iPhone 17 Pro及Pro Max都將配備4800萬像素長焦後置鏡頭和2400萬像素前置鏡頭。比起今代iPhone 16 Pro機型的1200萬像素相機更強大。他還預測iPhone 17 Pro機型將配備12GB RAM，高於iPhone 16 Pro的8GB，記憶體的增加將有助於提高 Apple Intelligence和多工處理的效能。
Jeff Pu認為iPhone 17 Pro Max將採用更窄的動態島，因為Face ID系統採用了更小的「元透鏡」（metalens），這將是動態島自2022年在iPhone 14 Pro系列上首次亮相以來尺寸首次減小。不過iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max計劃保持不變的6.3吋和6.9吋顯示屏尺寸，將採用與 A18 Pro晶片相同的台積電3nm製程製造的A19 Pro晶片。
iPhone 17 Air預將同時登場
更令人期待的是Apple預計將於2025年9月發布iPhone 17 Pro的同時，推出全新、更輕薄的「iPhone 17 Air」。Jeff Pu認為這部纖薄型iPhone 17將配備6.6吋顯示屏及A19晶片，採用鋁製框架、Face ID、單個4800萬像素後置攝像頭、2400萬像素前置攝像頭以及用於Apple Intelligence的8GB RAM。
Jeff Pu預計與先前的iPhone機型相比，纖薄的iPhone 17 Air將會是中階型號，取代Plus機型並擁有引人注目的新設計。不過距離發布還很遙遠，一些功能及配置可能會隨時變化。
消息來源：MacRumors