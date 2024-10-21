iPhone 17 Pro傳聞　配備48MP長焦相機、12GB RAM及全新Air型號

雖然iPhone 16系列剛推出不久，但坊間已流傳下一代iPhone 17的消息。在投資銀行海通國際本週的一份研究報告中，分析師Jeff Pu重申了他之前對iPhone 17 Pro的預測，包括iPhone 17 Pro的相機配置、容量及全新設計。

更高像素長焦鏡

根據MacRumors報道，Jeff Pu預計iPhone 17 Pro及Pro Max都將配備4800萬像素長焦後置鏡頭和2400萬像素前置鏡頭。比起今代iPhone 16 Pro機型的1200萬像素相機更強大。他還預測iPhone 17 Pro機型將配備12GB RAM，高於iPhone 16 Pro的8GB，記憶體的增加將有助於提高 Apple Intelligence和多工處理的效能。

Jeff Pu認為iPhone 17 Pro Max將採用更窄的動態島，因為Face ID系統採用了更小的「元透鏡」（metalens），這將是動態島自2022年在iPhone 14 Pro系列上首次亮相以來尺寸首次減小。不過iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max計劃保持不變的6.3吋和6.9吋顯示屏尺寸，將採用與 A18 Pro晶片相同的台積電3nm製程製造的A19 Pro晶片。