科技
2025-12-31 19:00:00

iPhone 17 Pro和Pro Max爆災情　有用戶報告充電時發出怪聲

iPhone 17 Pro和Pro Max部分用戶指出充電時出現靜電聲音。

iPhone 17 Pro和Pro Max的用戶反映，他們的裝置揚聲器出現問題，抱怨iPhone在充電時會發出靜電或嘶嘶聲的奇怪噪音。在Reddit、MacRumors論壇和Apple支援社區，關於這個問題有很多討論。

Apple支援社區中不少用戶都有同樣噪音問題。

充電出現噪音

受影響的用戶表示，iPhone會發出明顯的靜電噪音，就像舊式收音機一樣。一些用戶反映，在播放音訊並調低音量時會聽到這種噪音；而另一些用戶則表示，即使揚聲器沒有播放任何內容，也能聽到這種靜電噪音。在某些情況下，iPhone充電時瀏覽網頁會發出輕微的劈啪聲或嘶嘶聲；還有一些用戶表示，即使iPhone沒有充電，在低音量下也能聽到這種噪音。

受影響的用戶報告稱，使用所有類型的充電器包括Apple官方充電器都會出現這種噪音。 MagSafe充電也會導致此問題，但使用者反映靜電噪音較小。

雖然拔下iPhone充電器即可消除噪音，但部分用戶已經更換了新機，但仍然遇到了相同的問題。一位Reddit用戶聯繫了Apple客服，表示該問題已轉交給工程師，並正在努力修復，但目前發布的iOS更新似乎並未解決這個問題。大多數用戶反映該聲音很輕微，因此這可能是一個普遍存在的問題。

消息來源：MacRumors

