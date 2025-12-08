iPhone 17 Pro相機不支援夜間人像模式　必開一設定提高畫質

根據MacRumors發現，iPhone 17 Pro機型在相機app中選擇人像模式時，無法使用夜間模式拍照，這項功能自2020年iPhone 12 Pro起就已在Pro系列設備上提供。
取消夜間人像模式
iPhone 17 Pro或Pro Max在低光環境下會自動開啟夜間模式，介面右上角出現月牙形圖標，點擊同一位置的六點圖標，即可在選項面板中看到夜間模式按鈕，不過人像攝影模式則沒有。
MacRumors指出可能是夜間模式拍攝的照片像素被限制在1200萬像素，而人像模式則可以拍攝 2400萬像素的照片。Apple官方尚未解釋為何其最新高階機型不支援此功能，也沒有說明該功能是否會在後續的軟體更新中加入。
相機解像度設定
使用相機前，可先在設定中的影相模式選擇24MP，相片大小約為4.8MB，同時亦可開啟ProRAW以及Apple ProRes影片解像度。即使不拍ProRAW及ProRes格式，在相機左上方都可以直接選擇JPEG及48MP。另外亦可在設定中自選預設為最新的明亮攝影風格，可以調亮膚色並增添鮮艷色彩。
指示器捷徑設定
因為相機新介面比以往更簡約，在設定中記得開啟閃光燈、原況相片以及兩個新增拍片功能（雙向同步拍及動作模式）的指示器。在相機右上方即有捷徑顯示，直接使用更加方便。另外今代亦新增了清潔鏡頭提示、輕掃鎖定畫面啟動相機等設定，可自行決定需要開啟與否。