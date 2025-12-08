iPhone 17 Pro相機不支援夜間人像模式　必開一設定提高畫質

根據 MacRumors 發現，iPhone 17 Pro機型在相機app中選擇人像模式時，無法使用夜間模式拍照，這項功能自2020年iPhone 12 Pro起就已在Pro系列設備上提供。

取消夜間人像模式

iPhone 17 Pro或Pro Max在低光環境下會自動開啟夜間模式，介面右上角出現月牙形圖標，點擊同一位置的六點圖標，即可在選項面板中看到夜間模式按鈕，不過人像攝影模式則沒有。

MacRumors指出可能是夜間模式拍攝的照片像素被限制在1200萬像素，而人像模式則可以拍攝 2400萬像素的照片。Apple官方尚未解釋為何其最新高階機型不支援此功能，也沒有說明該功能是否會在後續的軟體更新中加入。