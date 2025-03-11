iPhone 17 Pro／17 Air 最新機模流出　系列最搶眼設計／薄機一功能或有驚喜

近期 Apple 似乎有不少跳出舒適圈新作，除已面世的 iPhone 16e、跟傳聞明年第 4 季發表的摺屏版 Foldable iPhone 外，今年秋季頗大機會現身的輕薄機 iPhone 17 Air 亦是果迷焦點。
較早前爆料達人 Majin Bu 就透過 X 帳號，展示以最新 CAD 資訊經 3D 打印完成的 iPhone 17 Pro、跟輕薄機 iPhone 17 Air 機模。
iPhone 17 Pro 跟 Air 都用上搶眼機背寬模組設計
從相片中可以看到，疑似 iPhone 17 Pro 跟 iPhone 17 Air，都用上搶眼機背寬模組設計，像 iPhone 17 Pro 就將 LED 閃光燈及 LIDAR 感應器置於機身另一側。
而採用相同設計語言的 iPhone 17 Air，亦同樣以左右佈置方式，擺放單主鏡跟閃燈/感應器，預計鏡頭組中央部份留空，則為騰出空間予前方 Face ID 模組。
郭明錤：電池續航力或有驚喜
另外知名分析師郭明錤，早前發表關於摺屏版 Foldable iPhone 文章時提到，超薄 iPhone 即 iPhone 17 Air 將同樣配備高密度電芯，代表其電池續航力或有驚喜。
Mobile Magazine 短評：雖然現時尚未落實，但似乎換新設計的 iPhone 17 Pro 跟 Air，都用上相同設計語言；另外 Air 亦可能作為試行高密度電池先鋒，為未來摺屏版 iPhone 鋪路。
資料來源：X（@MajinBuOfficial）
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