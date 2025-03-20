iPhone 17 Pro／17 Ultra五大配置曝光 全48MP三鏡成賣點＋實用升級

關於果迷每年期待的iPhone更新，尚要等半年至9月方能揭曉；不過較早前又有消息傳出，屆時推出的iPhone 17 Pro跟17 Ultra（或稱 17 Pro Max），將迎來5大重點配置。

分析師認為長方型外觀鏡頭組說法為真 外媒引述分析稱Jeff Pu發表報告，指iPhone 17 Pro / 17 Ultra將具5大重點配置，包括採用全48MP輸出三鏡，代表現有12MP稜鏡長焦將獲升級。 同時分析師認為早前流傳，iPhone 17 Pro / 17 Ultra鏡頭組換成長方型外觀說法為真，不過螢幕就似乎保留現有6.3吋跟6.9吋可視面積規格。

其他 iPhone 17 Pro / 17 Ultra 重點配置，尚包括換代至 3nm 製程 A19 晶片組、及 RAM 容量由現時 8 GB 提升至 12GB，後者將令系統表現更流暢。

其他iPhone 17 Pro / 17 Ultra重點配置，尚包括換代至3nm製程A19晶片組、及RAM容量由現時8 GB提升至12GB，後者將令系統表現更流暢。 Mobile Magazine短評：分析師報告提到眾iPhone 17 Pro / 17 Ultra重點功能，當中RAM容量提升至12GB雖不起眼但實用，可提升日常操作體驗。 資料來源：X（@theapplehub） 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載