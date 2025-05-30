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科技
2025-05-30 11:30:00

iPhone 17 Pro Max新版機模流出　機身比前代厚電池加強有望？

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iPhone 17 Pro Max新版機模流出　機身比前代厚電池有望加強？

iPhone 17 Pro Max新版機模流出　機身比前代厚電池有望加強？

盛傳外觀將迎來大改動的iPhone 17系列手機，除走輕薄機路線的iPhone 17 Air外，另一款備受果遊注目作iPhone 17 Pro Max手機，早前又有最新版本機模在網絡流傳。

機身厚度似乎較前代「肥仔」

消息人@MajinBuOfficial在其X帳號，展示了疑似iPhone 17 Pro Max新版機模的上手短片，當中可看到機身厚度似乎較前代「肥仔」。

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據透露iPhone 17 Pro Max厚度為8.725mm（16 Pro Max 為 8.25mm），更圓滑角位處理讓外觀似乎更具份量；但較厚機身亦有望能採用更大容量電池。

另一個 iPhone 17 Pro Max 作出明顯改動的鏡頭組部份，在拉闊至佔據機背上半位置後，鏡頭跟感應器間距變寬，同時減少視覺上緊逼感。

Mobile Magazine 短評：新機模讓 iPhone 17 Pro Max 外觀更厚實同時，又傳框體或採金屬配玻璃拼接機殼部份，如屬實或因金屬佔比更高而讓機重增加。

資料來源：X（@MajinBuOfficial）

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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