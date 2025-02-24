iPhone 17 Pro Max 傳支持反向無線充電　進一步強化 Apple 生態系統

近期關於 iPhone 17 Pro Max 的傳聞不斷湧現，其中最引人注目的莫過於其可能引入的反向無線充電功能。這項技術有望徹底改變用戶與 Apple 設備的互動方式，並進一步提升 Apple 生態系統的便利性。本文將深入探討這一傳聞，並分析其對用戶體驗的潛在影響。

反向無線充電是一種允許設備為其他兼容設備無線充電的技術。對於 iPhone 17 Pro Max 來說，這意味著用戶可以將 AirPods、Apple Watch 甚至是 MagSafe 電池組放在手機背面，即可為這些設備充電。雖然傳聞中的充電速度僅為 7.5W，相較於有線充電較慢，但其便利性可能會成為用戶的一大亮點。

事實上，Apple 對反向無線充電技術的研究已經持續多年。早期的 iPhone 型號曾傳出擁有支持反向充電的硬體，但該功能並未正式啟用。此外，MagSafe 電池包的設計也暗示了這一潛力，因為它不僅能為 iPhone 充電，還能自身充電。這些跡象表明，Apple 一直在為反向無線充電技術鋪路，並可能在 iPhone 17 Pro Max 上實現全面整合。