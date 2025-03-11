iPhone 17 Pro Max 大變革：更厚機身／更大電池／改用全新設計與頂級散熱！

最新爆料顯示，Apple 下一代iPhone 17 Pro Max機身厚度將增至8.725mm，電池容量有望提升。新機將放棄家族式設計，採用矩形後置攝像頭模組及玻璃與鋁合金拼接後蓋。配置方面，將升級12GB LPDDR5內存，並首次引入“VC真空腔均熱板+石墨烯散熱片”組合散熱方案，提升性能與散熱表現。

機身厚度增加意味着電池容量有所提升 APPLE 下一代頂級旗艦手機iPhone 17 Pro Max的機身厚度將增加至8.725mm。爆料人士指出，機身厚度的增加意味着該機的電池容量將有所提升。作為對比，iPhone 16 Pro Max的機身厚度爲8.25mm，電池容量爲4685mAh，官方宣稱最長可連續播放33小時視頻、29小時流媒體視頻或105小時音頻。

值得一提的是，目前有大量爆料顯示，APPLE 將在iPhone 17 Pro Max上放棄延續數代的家族式外觀設計，轉而採用後置大面積的矩形攝像頭模組，包含三鏡頭及補光燈。此外，iPhone 17 Pro Max 的後蓋將採用拼接工藝，結合玻璃及鋁合金兩種材料。

在配置方面，據Jeff Pu、郭明錤等分析師的爆料，iPhone 17 Pro Max將升級配備12GB的LPDDR5內存，使其能夠更加輕鬆地運行Apple Intelligence功能。同時，iPhone 17 Pro Max還將首次引入“VC真空腔均熱板+石墨烯散熱片”的組合散熱方案，進一步提升設備的散熱性能。 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載