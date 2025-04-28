iPhone 17e被寄予4大期望︰動態島 120Hz 屏幕 雙鏡頭 價錢更低

iPhone 16e 才剛發表了 2 個月左右，網絡上已經傳來了下代 iPhone 17e 的傳聞消息。根據目前流出的消息指出，Apple 正密謀將更多旗艦功能下放至親民價位的 iPhone 17e 上。到底這款新機能否成為 Android 用家轉會的最佳入門選擇呢？

根據最新洩密消息，iPhone 17e 目前已進入試驗開發階段，預計於2026年 正式推出，但亦有可能提前至今年底，與 iPhone 17 系列同步登場。而有外媒提出，假如 iPhone 17e 有以下的升級賣點，將有望增加平價 iPhone 的吸引力，你又是否認同呢？ 1.Dynamic Island 動態島 Dynamic Island 自 2022 年亮相以來，以其藥丸形顯示區域，讓接聽電話、切換音樂等操作更直觀，已成為iPhone 15 及iPhone 16 全系列標配。遺憾的是，iPhone 16e 並未搭載此功能。有外媒期望，iPhone 17e 能引入 Dynamic Island動態島，讓平價機型也能享受這項實用且具代表性的功能，展現歌曲播放狀態或來電者資訊。

2.120Hz 螢幕刷新率 iPhone 16e 的 6.1 吋 OLED 螢幕僅支援 60Hz 刷新率，雖足以應付基本動畫效果，但在切換應用、滾動頁面或遊戲時，與 120Hz 的 iPhone 16 Pro 相比略顯遜色。若 iPhone 17e 能升級至 120Hz 刷新率，配合 1,200 至 2,000 尼特的峰值亮度，將大幅提升流暢度，無論觀看影片或玩遊戲，都能帶來更舒適的視覺體驗。 雙鏡頭系統 iPhone 16e 僅配備單個48MP主鏡頭，支援2倍變焦，雖足以應付日常拍攝，但功能相對單一。iPhone 17e 如能新增一顆至少 12MP 的超廣角鏡頭，提供約120度視野，讓用戶能捕捉更廣闊的風景或團體合照，同時平衡照片與影片的視覺品質，這也許能大大增加 iPhone 17e 平價機型的競爭力。 更親民的價格 iPhone 16e 的 599美元（約4,647港元）起價對部分用戶而言仍略高，尤其是首次嘗試 iPhone 或預算有限的消費者。有外媒認為應該將 iPhone 17e 的 128GB 版本定價下調至 499 美元（約3,880港元），256GB 及 512GB 版本則分別為599美元及699美元，這樣會令iPhone 17e 更具吸引力，特別適合從 Android 轉投 iPhone 的用戶或經濟狀況較緊張的消費者。(來源) 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載