熱門搜尋:
許紹雄 萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-10-28 13:35:29

iPhone 18傳升級RAM、相機光圈控制　M6 iPad Pro加入均熱板

分享：
iPhone 18傳由8GB RAM升級12GB甚至16GB RAM。（圖為iPhone 17系列）

iPhone 18傳由8GB RAM升級12GB甚至16GB RAM。（圖為iPhone 17系列）

Apple新產品才推出不久，已有不少有關未來新機的傳聞，當中包括下年推出的iPhone 18以及M6 iPad Pro的內部規格及設計。

有傳iPhone 18的RAM規格將與其他機型睇齊。（圖為iPhone 17系列） iPhone 18 Pro傳將加入可變光圈鏡頭。（圖為iPhone 17 Pro）

iPhone 18升級

根據韓國The Bell報道，下代iPhone 18可能由12GB記憶體增加50%。iPhone 17是唯一一款繼續配備8GB記憶體的機型，明年所有4款機型上實現內存均等化。有傳Apple已經要求主要供應商Samsung增加LPDDR5X晶片供應，晶片只有12GB及16GB配置，據稱Apple同時也正在與SK海力士和美光科技洽談增加行動DRAM供應。

而微博帳號「數位閒聊站」報道，兩款iPhone 18 Pro的後置主相機鏡頭和遠攝鏡頭將配備更大的光圈以外，更將支援可變光圈，這在iPhone上尚屬首次。令相機類似於單眼相機般控制景深。早前另一Apple分析師郭明錤亦曾在2024表示，iPhone 18 Pro機型將搭載此功能。

adblk5
傳iPad Pro M6晶片版本將會加入均熱板散熱。（圖為iPad Pro M5版本） Apple於iPhone 17 Pro中加入均熱板。

M6 iPad Pro均熱板

而彭博的Mark Gurman則在《Power On》新聞簡報中表示，隨著晶片性能的不斷提升，Apple計劃為預料於2027年春季上市的M6 iPad Pro，引入均熱板散熱技術，液冷系統將有助於緩解效能下降。如果均熱板引入iPhone和iPad Pro的設計成功，Apple亦可能在MacBook Air中加入這項設計。

消息來源：MacRumors

追蹤am730 Google News