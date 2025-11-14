iPhone 18 Pro Max 傳成歷代最重旗艦機 較17 Pro Max增加10g

據外媒報導，預計於 2026 年推出的 iPhone 18 Pro Max，或將成為歷代 iPhone 旗艦機型中最厚重的一款。其重量可能突破 240g，相比 iPhone 17 Pro Max 的233g 再增加約 10g，同時機身厚度也預計接近 9mm，略高於現有型號的 8.8mm。
iPhone 18 Pro Max傳聞厚9mm
重量與厚度的增加，主要源於內部硬件的升級。iPhone 18 Pro 系列預計首次採用屏下 Face ID 設計，並重新規劃攝像頭模組結構。此外，電池也可能改用鋼製外殼封裝，以提升結構強度與安全性，這些調整均可能導致機身重量上升。
外觀方面， Apple 據悉正著手改善機身視覺一致性，計劃將鋁合金邊框與強化玻璃背板的顏色進一步協調，以改善前代機型因材質差異而產生的色調割裂問題，從而提升整體質感。
至於產品發佈規劃，多方消息指出 iPhone 18 系列將分階段推出。高階機型包括 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max，預計將與傳聞中首款折疊屏 iPhone 一同於 2026 年 9 月發表；而標準版 iPhone 18 及入門型號 iPhone 18e，則可能延至 2027 年初才正式上市。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載